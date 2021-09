Le prince Charles rit du moment mignon du prince Harry avec un lapin dans un clip déterré | Royale | Nouvelles

in

Des images déterrées montrent un jeune prince Harry jouant avec un lapin noir et blanc dans la maison du prince de Galles dans le Gloucestershire, Highgrove House. Le duc de Sussex, qui n’avait pas plus de deux ans dans la vidéo, est également apparu aux côtés de son père le prince Charles, de son frère aîné le prince William et de sa défunte mère la princesse Diana.

Pendant le clip, le jeune prince caresse prudemment le lapin tandis que son père rit de sa technique de caresse.

Après avoir dit à Harry d’être « doux », Charles dit que son fils doit caresser « dans l’autre sens » après qu’Harry ait renversé au hasard la pauvre créature sur la tête.

Pendant que Charles rigole avec son plus jeune fils, vous pouvez entendre le duc de Cambridge crier pour caresser le lapin.

Le prince William avait rejeté l’opportunité de tenir le lapin lorsque la princesse Diana lui a tendu l’animal de compagnie.

Mais après qu’elle ait laissé son jeune frère tenir le coup, vous pouvez entendre le futur roi crier à plusieurs reprises pour tenter une autre chance.

“Puis-je le tenir ? Puis-je le tenir ? Puis-je le tenir ? Puis-je ?”

Highgrove House a été achetée par le prince Charles dans les années 1980.

L’adorable clip a récemment refait surface sur la plateforme de partage de vidéos, TikTok, et a été visionné plus de 40 000 fois.

Les fans ont réagi à la vidéo en commentant la rivalité fraternelle entre Harry et William.

Il appartenait auparavant à Maurice Macmillan, le fils de l’ancien Premier ministre Harold Macmillan.