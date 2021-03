Le prince Charles salue la Grèce lors d’une visite royale à Athènes – «courage» | Royal | Nouvelles

Participant à un voyage royal de deux jours au nom du gouvernement, le prince Charles a prononcé un discours en reconnaissance du jour historique de l’indépendance de la Grèce. Dans son discours, le prince de Galles a honoré la relation entre le Royaume-Uni et la Grèce, louant «l’extraordinaire courage et courage» dont ont fait preuve les Grecs dans leur lutte pour l’indépendance en 1821.

S’adressant au président et aux autres diplomates de l’ancien palais royal, le prince Charles a déclaré: «Ma femme et moi ne pourrions être plus ravis d’être de retour en Grèce, qui occupe depuis longtemps la place la plus spéciale dans mon cœur.

«Après tout, la Grèce est la terre de mon grand-père; et de la naissance de mon père, il y a près de cent ans, au centenaire de l’indépendance grecque.

«Plus tard, c’est à Athènes que ma chère grand-mère, la princesse Alice, pendant les années sombres de l’occupation nazie, a abrité une famille juive – un acte pour lequel, en Israël, elle est considérée comme« juste parmi les nations ».»

Le prince Charles a été critiqué pour avoir effectué le voyage pendant la pandémie, tandis que de nombreux Britanniques ont été déconseillés de voyager à l’étranger pour des vacances à l’étranger.

Charles et Camilla font le voyage au nom du gouvernement britannique et jouissent de l’immunité diplomatique, c’est pourquoi ils ont été autorisés à faire le voyage.

Le prince de Galles aurait déclaré à la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou que lui et sa femme avaient été «extrêmement touchés» d’avoir été invités.

Kostas Bakoyannis, maire d’Athènes, a déclaré: « Nous sommes très reconnaissants de sa présence. C’est un grand honneur pour nous. C’est un grand honneur pour la ville d’Athènes. C’est un grand honneur pour la nation grecque. »

Il a ajouté: «Nos liens – les liens entre le peuple britannique et le peuple grec – sont très étroits, très forts.

«Sans elle, nos lois, notre art, notre mode de vie n’auraient jamais fleuri comme ils l’ont fait.»

Charles et Camilla sont rentrés chez eux au Royaume-Uni jeudi.