Le prince Charles s’apprête à effectuer une tournée royale « sismique » pour faire « grand bruit » en faveur du climat | Royale | Nouvelles

Le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers, voit le prince Charles prendre une mesure « absolument massive » contre le changement climatique, car le royal pourrait se rendre en Chine l’année prochaine. M. Myers note comment le prince de Galles s’est déjà mêlé aux dirigeants internationaux lors d’événements majeurs pour parler du changement climatique. Bien que rien n’ait été officiellement confirmé, Xi Jinping a invité Charles, 72 ans, à visiter et à discuter avec les principaux PDG chinois du changement climatique l’année prochaine.

S’exprimant sur Pod Save the Queen, M. Myers a examiné le récent discours du prince Charles lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité organisée en Chine.

Le futur roi a appelé les plus gros pollueurs du monde à payer plus pour lutter contre le changement climatique.

L’héritier a charmé les participants lorsqu’il a parlé en mandarin – et a été invité par Xi Jinping à prendre la parole en 2022.

Charles a assisté virtuellement à l’événement et a exhorté la Chine à rejoindre l’Initiative pour un marché durable.

M. Myers a examiné comment Charles pourrait poursuivre le débat lorsqu’il monterait sur le trône, en commentant : « Je pense que c’est très, très intéressant.

«Cela démarre une conversation qu’il essaie évidemment de mener à l’échelle mondiale afin que nous puissions le voir en Chine l’année prochaine.

«Et ce sera absolument énorme car s’il est, en tant que prochain chef d’État, un grand bruit sur la scène internationale.

« Nous l’avons vu parler à Davos, nous l’avons vu parler aux dirigeants de l’ONU.

Le prince a déclaré lors de l’événement de l’ONU : « La Chine est, bien sûr, essentielle à notre avenir commun sur cette planète.

« C’est donc mon grand espoir qu’ensemble, nous pourrons travailler à la création d’un Conseil chinois dans le cadre de mon initiative pour les marchés durables… afin d’aider à accélérer l’économie verte à l’échelle mondiale.

« Cette initiative vise à aider à trouver des solutions immenses et accélérées aux problèmes pratiques posés par le changement climatique, et à les intensifier pour promouvoir la coopération mondiale qui est essentielle pour parvenir à un avenir durable pour nos enfants et petits-enfants.

« Je suis ravi que nous ayons maintenant l’opportunité de dialoguer avec vous tous en tant que représentants du secteur privé chinois. »