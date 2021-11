Le prince Charles sauvagement alors que la dernière sortie de la COP26 a été qualifiée d’« exercice de relations publiques » | Royale | Nouvelles

Clarence House a tweeté une image du prince de Galles et de la duchesse de Cornouailles à côté d’une voiture McLaren XE, écrivant : « C’est le troisième jour de la #COP26 et le prince découvre la nouvelle @McLarenXEcar ! McLaren Racing a été la première équipe de F1 à être certifié neutre en carbone il y a dix ans. » Un tweet de suivi a déclaré: « La livrée de voiture sur mesure comprend quatre biomes dans lesquels Extreme E fait la course: Arctique, désert, amazone et océan.

« Il affiche également les signataires de l’engagement » Count Us In « de @McLarenXE, qui rassemble les gens, les entreprises et le gouvernement pour réduire l’empreinte carbone. »

Un utilisateur de Twitter a qualifié la sortie d' »exercice de relations publiques pour verdir une famille avec une empreinte carbone vraiment obscène ».

Pendant ce temps, un autre utilisateur a remis en question les allégations de neutralité carbone, affirmant qu’elles ne seraient pas « prises pour des idiots ».

Ils ont tweeté : « Alors pneus, zéro carbone ? Mine de métal pour le châssis et le moteur, zéro carbone ?

« Des produits pétroliers pour la fibre de verre, zéro carbone ? Extraction de terres rares pour l’électronique, zéro carbone ?

« Nous ne serons pas pris pour des idiots, avec tout le respect que je vous dois ?

Commentant les activités du prince de Galles le deuxième jour du sommet, au cours duquel il a assisté à une réception des dirigeants du Commonwealth et à un événement du prix Earthshot, un autre utilisateur l’a accusé d' »hypocrisie ».

Ils ont écrit : « Assez d’hypocrisie déjà… je me sens malade… et il reste encore des jours… »

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Harry ridiculisé pour un mouvement de désinformation

Il a été accusé d’hypocrisie pour avoir utilisé un jet privé pour se rendre à la conférence sur le climat, tout en exhortant les dirigeants mondiaux à prendre des mesures urgentes pour réduire les émissions.

Pendant ce temps, des panneaux d’affichage attaquant le prince Charles et le bilan de la famille royale sur le changement climatique – réalisés par le mouvement de la République – ont été dévoilés à Glasgow et à travers le Royaume-Uni avant le sommet sur le climat.

Le prince Charles et la duchesse de Cornouailles ont jusqu’à présent occupé des postes de premier plan au sommet, aux côtés du prince William et de la duchesse de Cambridge.

Ce sont les membres de la famille royale les plus anciens présents, après que la reine a été forcée d’annuler sa présence en raison de problèmes de santé.

Elle a prononcé un discours préenregistré, prononcé depuis le château de Windsor, dans lequel elle a félicité le prince de Galles et le duc de Cambridge pour leur activisme climatique.

Elle a déclaré: « C’est une source de grande fierté pour moi que le rôle principal joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre planète fragile se perpétue grâce au travail de notre fils aîné Charles et de son fils aîné William.

« Je ne pourrais pas être plus fier d’eux.

« En effet, j’ai tiré un grand réconfort et une grande inspiration de l’enthousiasme incessant de personnes de tous âges – en particulier les jeunes – en appelant à ce que chacun joue son rôle. »

William et Charles ont tous deux prononcé des discours lors du sommet, Charles s’adressant aux délégués lors de la cérémonie d’ouverture, au cours de laquelle il a appelé les dirigeants mondiaux à aborder le changement climatique sur un « pied de guerre ».

Il a utilisé le discours pour dire aux dirigeants mondiaux que le temps pour sauver la planète était « littéralement épuisé ».