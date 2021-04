Le prince Charles se précipite pour voir la reine au château de Windsor après la mort du prince Philip – photos | Royal | Nouvelles

Prince Philip: une journaliste de la BBC semble émue alors qu’elle annonce la nouvelle

La voiture du prince de Galles a été photographiée arrivant à la résidence royale du Berkshire vendredi. Charles, 72 ans, pouvait être vu dans le siège passager de la Tesla argentée alors qu’il se précipitait pour soutenir la monarque, 94 ans, qui pleure pour son mari.

Le palais de Buckingham a annoncé la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans dans un communiqué juste après midi.

Le communiqué disait: «C’est avec une profonde tristesse que Sa Majesté la Reine annonce la mort de son mari bien-aimé, Son Altesse Royale le Prince Philip, duc d’Édimbourg.

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor.

“D’autres annonces seront faites en temps voulu.

Le prince Charles s’est précipité pour rendre visite à la reine au château de Windsor après la mort du prince Philip (Image: PHIL HARRIS)

La voiture du prince de Galles a été photographiée arrivant au château de Windsor vendredi (Image: PHIL HARRIS)

“La famille royale se joint aux gens du monde entier pour pleurer sa perte.”

Un avis encadré a été attaché aux balustrades du palais de Buckingham pendant une courte période, mais a été retiré pour empêcher la formation de foules en raison de la pandémie.

Des membres du public ont commencé à placer des fleurs aux portes du palais et à l’extérieur du château de Windsor, où Philip a passé une grande partie du verrouillage avec la reine.

Cependant, le gouvernement a averti les gens de continuer à suivre les règles du coronavirus et de ne pas se rassembler dans les résidences royales.

Charles s’est précipité pour soutenir le monarque, qui pleure pour son mari (Image: PHIL HARRIS)

Le duc, le plus ancien consort de l’histoire britannique, avait retrouvé le monarque le 16 mars après avoir passé un mois à l’hôpital.

La reine et Philip ont passé une grande partie du verrouillage au château de Windsor avec un ménage réduit appelé HMS Bubble.

Le Premier ministre Boris Johnson a dirigé un flot d’hommages au duc de la part de personnalités du monde entier.

S’exprimant depuis un podium à Downing Street, M. Johnson a déclaré: «Il était un environnementaliste et un champion du monde naturel bien avant qu’il ne soit à la mode.

Le palais de Buckingham a annoncé la mort du duc d’Édimbourg à l’âge de 99 ans dans un communiqué juste après midi (Image: BUCKINGHAM PALACE)

«Avec son programme de récompenses du duc d’Édimbourg, il a façonné et inspiré la vie d’innombrables jeunes et, lors de dizaines de milliers d’événements, il a nourri leurs espoirs et encouragé leurs ambitions.

«Nous nous souvenons du duc pour tout cela et surtout pour son soutien indéfectible à Sa Majesté la Reine.

«Pas seulement comme son épouse, à ses côtés tous les jours de son règne, mais comme son mari, sa« force et son séjour », de plus de 70 ans.

«Et c’est vers Sa Majesté et sa famille que les pensées de notre nation doivent se tourner aujourd’hui.

Philip a passé des décennies à soutenir la reine et a terminé plus de 22000 engagements publics avant sa retraite en 2017 (Image: GETTY)

“Parce qu’ils ont perdu non seulement une personnalité publique très aimée et très respectée, mais un mari dévoué et un père, un grand-père et, ces dernières années, un arrière-grand-père fier et aimant.”

Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a déclaré que Philip était un “exemple exceptionnel de service chrétien”.

Il a ajouté: «Les occasions où je l’ai rencontré, j’ai toujours été frappé par sa joie évidente de vivre, son esprit curieux et sa capacité à communiquer avec des gens de tous horizons et de tous horizons. Il était un maître pour mettre les gens à leur place. facilité et les faire se sentir spéciaux. “

Philip a passé des décennies à soutenir la reine et a accompli plus de 22000 engagements publics avant sa retraite en 2017.

Dans un discours prononcé en 1997 pour célébrer leur anniversaire de mariage en or, la monarque a rendu un hommage émouvant à son mari.

Elle a dit: “C’est quelqu’un qui ne prend pas facilement les compliments.

“Mais il a, tout simplement, été ma force et je suis resté toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et cela et bien d’autres pays, lui devons une dette plus grande qu’il ne le prétendrait jamais, ou nous le saurons jamais.”