Le prince Charles s’éloigne des “situations émotionnelles exacerbées”, selon le coach vocal de Diana | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles et le duc de Sussex auraient eu une relation tendue depuis que Harry et Meghan Markle se sont retirés de leurs fonctions royales. Lors d’une interview plus tôt cette année, Harry a déclaré à Oprah Winfrey, animatrice de chat américain, que son père était “piégé” dans la famille royale.

Il a déclaré que Charles “avait cessé de prendre mes appels” lorsque les Sussex ont décidé de prendre du recul en tant que membres de la famille royale.

Harry a ajouté qu’il se sentait « vraiment déçu » par son père et qu’« il y a eu beaucoup de mal qui s’est passé ».

Stewart Pearce, l’ancien coach vocal de la princesse Diana, a expliqué comment Charles se distanciait des situations «émotionnelles».

Il a déclaré à Us Weekly: “En ce qui concerne Meghan et Harry, ils étaient” troublés “par le manque de soutien reçu des” hommes en costumes gris “, à savoir le personnel de maison, puis le malheureux manque de contact avec son père .

“Charles est bien connu pour se distancier des situations émotionnelles exacerbées car il est un homme très attentionné et sensible, et choisit donc d’attendre de laisser les sentiments forts s’installer avant de répondre.”

S’exprimant sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard le mois dernier, Harry a décrit comment Charles “m’a traité comme il a été traité” lors d’une discussion sur la parentalité.

Il a ajouté : « Il n’y a pas de blâme. Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit. Mais certainement quand il s’agit d’être parent, si j’ai connu une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle ne le transmets pas, en gros.

“C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, en tant que parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire” vous savez quoi, cela m’est arrivé, je vais m’assurer que cela ne vous arriver’.”

M. Pearce a ajouté que la naissance récente de la fille de Meghan et Harry devrait aider à guérir les relations tendues avec la famille royale.

Il a déclaré: “Les bébés apportent toujours un amour, une joie et un espoir démesurés et donc oui.”

Meghan et Harry ont annoncé la nouvelle de la naissance de leur nouveau bébé Lilibet dimanche.

Dans une déclaration sur leur site Web Archewell, le couple a déclaré : « Le 4 juin, nous avons été bénis par l’arrivée de notre fille Lili.

«Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous restons reconnaissants pour l’amour et les prières que nous avons ressentis à travers le monde.

“Merci pour votre gentillesse et votre soutien continus pendant cette période très spéciale pour notre famille.”