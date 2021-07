Le prince Charles “sentiments mitigés” empêché d’assister au dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

in

L’experte royale Angela Levin s’est demandé pourquoi certains membres de la famille royale ne se sont pas présentés au dévoilement de la statue de la princesse Diana, car elle pensait que Kate Middleton aurait été une apparition probable. Mme Levin a ajouté que l’absence du prince Charles était probablement due aux “sentiments mitigés” qu’il aurait ressentis pendant la journée car il aurait non seulement dû s’occuper du prince Harry, mais aussi des complications de sa relation avec Diana. Mais Mme Levin a attaqué la statue et n’y tenait pas trop, déclarant que Diana avait un bon visage de portrait qui aurait peut-être été plus approprié.

S’exprimant sur GB News, Mme Levin a réfléchi au dévoilement de la statue au palais de Kensington et a discuté des absents notables lors de la cérémonie.

On lui a demandé pourquoi le prince Charles, Kate et Meghan n’étaient pas présents et si leur apparition aurait « changé la dynamique ».

Le biographe a déclaré: “Eh bien, je pense que l’une des raisons était à cause de la pandémie qu’ils n’avaient pas été autorisés à autant de personnes qu’ils le voulaient.

“La deuxième raison était, si je comprends bien, je n’aurais pas pensé que Meghan voudrait venir de toute façon.

“Mais elle vient d’avoir un bébé et je ne sais pas si elle ne voulait pas quitter Lili ou Archie – alors je comprends tout à fait.

“Mais je ne savais pas pourquoi Catherine ne pouvait pas venir soutenir son mari là-bas et pourquoi même les petits-enfants, qui se sont très bien comportés et qui auraient été les petits-enfants de Diana, pourquoi ils n’auraient pas pu venir aussi bien.

“Mais sinon les enfants, Catherine aurait certainement dû le faire.

“Je pense que le prince Charles ne voulait pas venir parce que je pense que ses sentiments auraient été très mitigés.

D’autres experts royaux suggèrent que Charles ne voulait pas rencontrer Harry à la suite des allégations du duc de Sussex contre son éducation.

Le prince Harry a déclaré au podcast Armchair Expert que le prince Charles lui avait transmis son “traumatisme” en raison de son éducation sous le prince Philip et la reine.

De plus, l’une des allégations de Harry lors de son interview avec Oprah Winfrey a été démystifiée par la publication des comptes royaux.

Cela montrait que le prince Charles soutenait financièrement Harry et Meghan jusqu’à l’été 2020 alors que Harry a déclaré qu’il avait été coupé au premier trimestre 2020.

Le camp du Sussex affirme que Harry parlait du trimestre de l’exercice qui s’étend d’avril à juin.