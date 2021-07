Le prince Charles s’est cassé à la caisse en libre-service en Islande lors d’une visite royale au Pays de Galles | Royale | Nouvelles

in

Le prince de Galles, 72 ans, et la duchesse de Cornouailles, 73 ans, ont annoncé le début de leur tournée annuelle de la Semaine du Pays de Galles sur le Twitter de Clarence House. Un devoir royal de cette tournée est de s’arrêter au supermarché pour commémorer l’anniversaire.

Le prince Charles est arrivé dans le nord du Pays de Galles et s’est rendu au siège de l’Islande à Deeside lundi matin pour célébrer le 50e anniversaire de l’entreprise.

Charles avait l’air de bonne humeur alors qu’il visitait le siège lors de la première étape de sa visite au Pays de Galles.

Il a rencontré Lord Lieutenant of Clwyd, Henry Fetherstonhaugh et Sir Malcolm Walker, le fondateur et président exécutif de l’Islande, selon North Wales Live.

Lors de sa visite, il a discuté des plans de développement durable de l’entreprise et des initiatives communautaires.

Ce n’est pas la première fois que Charles se rend au siège de l’Islande à Deeside, car il a ouvert la cuisine de développement islandaise et l’entrepôt frigorifique il y a 34 ans.

Clarence House a partagé une reconstitution de la photo prise il y a trois décennies et demie avec une photo prise lundi.

Charles a commémoré l’occasion en dévoilant une plaque à la réception de l’entreprise avant de partir pour ses prochaines fonctions de la Semaine du Pays de Galles.

Le prince de Galles a ensuite rendu visite au personnel de l’usine de vaccins de Wockhardt et les a remerciés pour leurs efforts dans le soutien au déploiement du jab.

Le dernier arrêt du Royal était le puits de St Winefride dans le Flintshire, un site de pèlerinage catholique qui accueille des milliers de pèlerins chaque année.