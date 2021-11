Le prince Charles sirote du whisky après une dure journée à la COP26 à Glasgow – « Besoin après aujourd’hui ! » | Royale | Nouvelles

Le prince de Galles, 72 ans, a rejoint environ 25 000 délégués dans la plus grande ville d’Écosse pour le sommet des Nations Unies sur le changement climatique. Peu de temps après avoir prononcé un discours devant les participants, le duc de Cornouailles s’est arrêté lors d’un événement organisé par la distillerie Clydeside pour honorer les finalistes et les gagnants des premiers Earthshot Prize Awards.

Le prix Earthshot, qui a été fondé par le fils aîné de Charles, le prince William, cherche à encourager les innovateurs à proposer des solutions créatives pour lutter contre le changement climatique.

Le mois dernier, le duc de Cambridge, 39 ans, a révélé le premier groupe de lauréats du prix lors d’une cérémonie de remise des prix à l’Alexandra Palace de Londres.

Les cinq gagnants ont reçu 1 million de livres sterling de prix en argent.

Cependant, le futur roi a également plaisanté en disant qu’un verre de whisky était bien nécessaire après une journée bien remplie à parler aux dirigeants et aux délégués du monde.

« Je pense que j’en ai besoin après aujourd’hui », aurait déclaré Charles.

Le prince aurait alors ri avant de renifler et de siroter longuement.

Mais le duc de Rothesay a sa propre expérience dans la fabrication du whisky.

L’homme de 72 ans a même réussi à produire son propre scotch single malt dans sa maison du Gloucestershire Highgrove pour 45 £.

Lors de sa visite dans le comté écossais, le prince de Galles a même été photographié en train d’ajouter une goutte de whisky à une tasse de thé lors d’une visite dans un magasin de kilt local.

Cependant, avant que Charles ne fasse sa boutade à la COP26, il a déclaré aux délégués : « Les yeux et les espoirs du monde sont sur vous pour agir avec toute la diligence et de manière décisive – parce que le temps est littéralement écoulé.

En apportant une solution à la crise du carbone, il a ajouté : « Mettre une valeur sur le carbone, donc rendre les solutions de captage du carbone plus économiques, est donc absolument critique. »