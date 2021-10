Le prince Charles snobe Harry alors qu’il distingue William pour ses éloges dans une photo de famille confortable | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge appellera la société à « s’unir pour réparer notre planète » lors de la cérémonie inaugurale de remise des prix du Earthshot Prize dimanche soir. Le duc a lancé son ambitieux prix pour trouver des solutions aux problèmes environnementaux de la planète et surmonter le pessimisme ressenti par beaucoup sur son avenir.

Dans une photo et une déclaration publiées par Clarence House avant l’événement de dimanche, le prince de Galles a déclaré : « Je suis très fier de mon fils, William, pour son engagement croissant envers l’environnement et l’ambition audacieuse du prix Earthshot.

« En tant que monde, nous devons nous rassembler pour inspirer, réinventer et construire l’avenir durable dont nous avons désespérément besoin. »

L’héritier du trône a été photographié avec le duc de Cambridge rayonnant de joie.

Les félicitations du prince de Galles pour les réalisations de son fils surviennent malgré le fait que le prince Harry ait lancé des appels sur le changement climatique cette semaine.

Le prince Harry a supplié les sociétés minières d’arrêter de « piller » l’Afrique pour le pétrole et a appelé les pays à « se tenir à nos côtés ».

Citant un exemple, le duc de Sussex a déclaré que le bassin versant de l’Okavango en Afrique australe était « à risque » en raison du « forage pétrolier d’entreprise ».

Mais le prince de Galles a ajouté avant la cérémonie Earthshot : « Au cours de la prochaine décennie, en pensant aux générations futures, le prix Earthshot et ses candidats inspirants nous aideront à trouver des solutions innovantes.

« En parallèle, à travers mon initiative Terra Carta et les marchés durables, nous travaillerons à mobiliser les milliers de milliards de dollars nécessaires pour faire passer l’économie mondiale sur une trajectoire plus durable.

LIRE LA SUITE : Avertissement budgétaire de Rishi Sunak : le chancelier utilise des « numéros obsolètes »

« Ensemble, avec tous ceux qui nous rejoignent, nous avons une réelle opportunité d’offrir un avenir meilleur à l’humanité tout en restaurant l’harmonie entre la nature, les hommes et la planète. »

Le prix Earthshot de William s’inspire des alunissages d’Apollo, surnommés Moonshot, qui ont contribué à faire progresser les réalisations technologiques de l’humanité.

Il comporte cinq catégories, ou Earthshots – Protéger et restaurer la nature ; Purifie notre air, ravive nos océans ; Construire un monde sans déchets ; et Fix our climate – qui, selon les organisateurs, s’il était atteint d’ici 2030, améliorerait la vie de tous.

Chaque année de 2021 jusqu’à la fin de la décennie, les gagnants des cinq Earthshots recevront chacun 1 million de livres sterling pour développer leurs projets.

A NE PAS MANQUER :

Sturgeon pourrait forcer l’indépendance CETTE ANNÉE en utilisant une clause dans l’accord [REVEAL]

Priti Patel dit que les députés continueront de rencontrer le public [INSIGHT]

Joe Biden « n’est pas adapté à son objectif », fustige Nigel Farage [LATEST]

Les 15 finalistes inauguraux comprennent une jeune fille indienne de 14 ans qui a conçu un chariot de repassage à énergie solaire, le gouvernement du Costa Rica, qui a lancé un projet payant des citoyens locaux pour restaurer les écosystèmes naturels, et une application chinoise qui permet à ses citoyens à demander des comptes aux pollueurs.

Ed Sheeran, Coldplay et KSI se produiront lors de la cérémonie, et les acteurs Dame Emma Thompson, Emma Watson et David Oyelowo, ainsi que l’attaquant du Liverpool FC Mo Salah, remettront les prix.

La cérémonie précède la conférence des Nations Unies sur le changement climatique Cop26 à Glasgow le mois prochain à laquelle assisteront la reine, les Cambridges, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles.

Le prince William a ajouté avant l’événement: « L’avenir est à nous de déterminer. Et si nous y réfléchissons, rien n’est impossible. »