Le prince Charles s’ouvre dans une rare confession sur la façon dont il se détend – « Une autre dimension » | Royale | Des nouvelles

Le futur roi, 73 ans, a décrit son amour pour la peinture, affirmant que c’est « l’un des exercices les plus relaxants et thérapeutiques ». Cela survient alors que la Garrison Chapel à Chelsea, à Londres, a dévoilé la plus grande exposition jamais réalisée sur le travail du prince Charles à la fin de l’année dernière. Soixante-dix-neuf des aquarelles du prince Charles sont exposées.

Il s’agit de la première exposition complète du travail des Princes dans ce médium.

Les peintures représentent des scènes de paysages proches de la maison, notamment Glen Callater près de Balmoral et le moulin Huna à John O’ Groats.

Mais ils représentent également des paysages plus éloignés, notamment des scènes en plein air de Provence dans le sud de la France et de Tanzanie en Afrique de l’Est – qui serait l’un des endroits préférés du prince pour peindre.

Parlant du passe-temps dans un panneau d’affichage, le prince Charles a déclaré que la peinture « rafraichit des parties de l’âme que d’autres activités ne peuvent pas atteindre ».

Il a dit : Vous devenez de plus en plus conscient de choses qui ont pu échapper à votre attention auparavant – des choses comme la qualité de la lumière et de l’ombre, du ton et de la texture et de la forme des bâtiments par rapport au paysage.

« Tout cela nécessite la concentration la plus intense et, par conséquent, est l’un des exercices les plus relaxants et thérapeutiques que je connaisse.

« En fait, dans mon cas, je trouve que cela me transporte dans une autre dimension qui, littéralement, rafraîchit des parties de l’âme que d’autres activités ne peuvent atteindre.

« Je me suis entièrement mis à la peinture parce que je trouvais la photographie moins que satisfaisante.

« Tout simplement, j’ai ressenti une envie irrésistible d’exprimer ce que je voyais à travers l’aquarelle et de transmettre ce sens presque « intérieur » de la texture qui est impossible à atteindre via la photographie.

« J’ai très vite découvert à quel point il est incroyablement difficile de bien peindre dans un médium aussi spontané, et le sentiment de frustration de ne pas pouvoir réaliser sur papier l’image que votre œil vous a présentée est intense.

« En repensant maintenant à ces premiers croquis que j’ai faits, je suis consterné de voir à quel point ils sont mauvais.

« Mais, néanmoins, la grande chose au sujet de la peinture est que vous faites votre propre interprétation individuelle de n’importe quel point de vue que vous avez choisi. »

Mais le prince a ajouté : « Je ne me fais aucune illusion que mes croquis représentent le grand art ou un talent naissant.

« Ils représentent, plus que toute autre chose, ma forme particulière d' »album photo » et, en tant que tels, signifient beaucoup pour moi. »

L’exposition, qui apparaît dans l’espace d’exposition de la Fondation du Prince, a commencé avant Noël et rouvrira lundi pour une durée prolongée jusqu’au 14 février.

La commissaire de l’exposition, Rosie Alderton, a déclaré : « Son Altesse Royale a déjà dit qu’il aimait s’asseoir dans l’environnement réel et peindre en plein air, et que, pour lui, prendre une photo n’a pas la même sensation que une peinture.

« Sa passion pour la création de beaux arts est fortement véhiculée dans cette exposition. »

Le prince Charles aurait emporté son précieux sac de toile à voile et de peinture en cuir avec lui lors de tournées royales, dans le but de s’adapter au passe-temps relaxant autour des engagements royaux.

Ses œuvres ont déjà été exposées, une fois dans une exposition au palais de Hampton Court en 1998 pour marquer le 50e anniversaire du prince et une fois dans l’exposition 2018 de la National Gallery of Australia pour célébrer son 70e anniversaire.