Le prince Charles subit un autre coup alors que le troisième patron de la charité démissionne en quelques jours | Royale | Nouvelles

Le directeur exécutif de l’association, Chris Martin, a temporairement “démissionné” en attendant le résultat de l’enquête sur les allégations, a-t-on révélé. Cela survient quelques heures seulement après le départ de Douglas Connell, qui a été nommé président des administrateurs de la Prince’s Foundation en mars.

Lors de sa démission, M. Connell s’est dit “choqué et consterné” par les récentes allégations, ajoutant: “Moi et les autres membres du conseil d’administration n’avions connaissance d’aucune de ces activités et nous avons lancé une enquête rigoureuse et indépendante.

“Mon point de vue est que la personne qui préside une organisation devrait assumer sa responsabilité s’il apparaît qu’une faute grave a pu avoir été commise en son sein.”

Un porte-parole de la Prince’s Foundation a déclaré qu’elle respectait et comprenait la décision de M. Connell de se retirer.

Il a ajouté que Dame Sue Bruce, la vice-présidente, prendrait la barre avec effet immédiat.

Ces coups font suite à la décision prise plus tôt ce mois-ci par Michael Fawcett, l’un des plus proches collaborateurs du prince de Galles et directeur général de sa fondation, de démissionner après l’apparition des allégations d’argent pour les honneurs.

PLUS À VENIR