Le prince Charles suggère aux patients qui se remettent de Covid d’essayer le yoga pour « guérir » | Royal | Nouvelles

Vendredi, le prince de Galles a pris la parole lors du symposium virtuel sur le yoga et les soins de santé Wellness After Covid. Dans une déclaration vidéo, Charles a expliqué comment les médecins devraient travailler avec des «spécialistes de la santé complémentaire» pour «construire une feuille de route pour espérer et guérir» après la pandémie.

Il a ajouté : « Cette pandémie a souligné l’importance de la préparation, de la résilience et de la nécessité d’une approche qui aborde la santé et le bien-être de l’ensemble de la personne en tant que partie de la société, et qui ne se concentre pas uniquement sur les seuls symptômes.

« Dans le cadre de cette approche, le yoga thérapeutique et fondé sur des preuves peut contribuer à la santé et à la guérison.

« De par sa nature même, le yoga est une pratique accessible qui offre aux praticiens des moyens de gérer le stress, de renforcer la résilience et de favoriser la guérison. »

Charles a décrit ceux qui ont assisté au symposium comme ayant une ambition commune «d’aider ceux pour qui l’angoisse mentale et les défis physiques de Covid depuis longtemps ont été dévastateurs».

Le prince de Galles a déjà salué les avantages de la pratique du yoga.

En 2019, Charles a déclaré que le yoga avait « des effets bénéfiques prouvés sur le corps et l’esprit » et procurait « d’énormes avantages sociaux » qui aident à créer « la discipline, l’autonomie et les soins personnels ».

L’épouse de Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, a déclaré qu’elle aimait pratiquer le yoga car cela “vous rend moins raide”.

En 2018, Camilla révélait : « Je fais un peu de yoga. Un peu de yoga et un peu de Pilates. C’est très bon pour vous en vieillissant, cela vous rend moins raide – bon pour vos muscles.

“Cela vous rend beaucoup plus souple. Je pense qu’il est très important en vieillissant de faire de l’exercice et de s’étirer.”