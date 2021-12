Le prince Charles suit l’exemple de Kate, William et Harry en plaidant d’urgence la crise | Royale | Des nouvelles

Dans un message de soutien à l’appel de crise en Afghanistan du DEC, le prince de Galles, 73 ans, a qualifié les conditions actuelles en Afghanistan, où plus de huit millions de personnes sont au bord de la famine, de « vraiment catastrophiques ». L’appel à la collecte de fonds est un effort collectif de 15 organisations caritatives britanniques et vise à prévenir une catastrophe en Afghanistan, où jusqu’à un million d’enfants risquent de mourir de faim.

L’appel a déjà permis de récolter plus de 17,5 millions de livres sterling en moins d’une semaine.

Dans une déclaration à l’appui des efforts de l’appel, Charles a déclaré qu’il avait averti qu’un million d’enfants pourraient mourir en Afghanistan cet hiver.

Il a ajouté que plus de la moitié de la population est confrontée à la faim et que les agences d’aide étaient déjà sur le terrain dans le but de fournir des colis de soutien aux personnes dans le besoin avant que les zones ne soient coupées par la neige.

Le futur roi a déclaré : « La situation en Afghanistan est vraiment catastrophique.

« Plus de la moitié de la population sera confrontée à une famine aiguë et à des températures glaciales cet hiver, dont 1 million d’enfants de moins de cinq ans qui pourraient mourir s’ils ne reçoivent pas un traitement immédiat contre la malnutrition.

« C’est pourquoi je suis si reconnaissant que certaines des plus grandes organisations caritatives du monde se soient réunies pour lancer un appel d’urgence pour soutenir les personnes en Afghanistan. »

La population a été touchée par la sécheresse, la guerre, le COVID-19 et les sanctions contre les talibans.

Le sort des habitants de la région devrait s’aggraver à mesure que la neige commencera à tomber et que les températures hivernales chuteront à -12 degrés.

Charles est parrain de l’International Rescue Committee au Royaume-Uni, qui est l’une des organisations caritatives membres du DEC.

Il a déclaré : « Je suis fier de soutenir cet effort collectif pour fournir au peuple afghan de la nourriture d’urgence, un soutien nutritionnel pour les enfants et des kits d’hiver pour les aider à rester au chaud.

« L’International Rescue Committee est sur le terrain en Afghanistan depuis trente ans et malgré tout, il multiplie les efforts pour venir en aide aux plus démunis.

Son fils, le prince William, avait également été associé à la crise afghane auparavant après que le duc soit personnellement intervenu pour s’assurer qu’un officier afghan qu’il connaissait depuis ses jours à Sandhurst pourrait fuir l’Afghanistan.

Selon The Telegraph, William, 39 ans, a entendu parler de la situation d’un ancien cadet et a demandé à son écuyer, l’officier de marine Rob Dixon, de passer quelques appels en son nom.

Tandis que l’épouse de William, Kate, la duchesse de Cambridge, a également montré son soutien à la cause en entreprenant une visite à la RAF Brize Norton, où elle a rencontré des personnes qui ont aidé à l’évacuation des réfugiés d’Afghanistan.

Kate a rencontré les personnes impliquées dans » l’opération Pitting « , un effort qui a vu plus de 15 000 personnes, dont environ 2 200 enfants, être transportées par avion hors de Kaboul en août.

Le deuxième fils de Charles, Harry, 37 ans, a également précédemment lancé un appel pour aider ceux qui souffrent en Afghanistan sous le contrôle des talibans.

En août, le duc de Sussex et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont publié une déclaration sur le site Web de la Fondation Archewell commentant une série de problèmes humanitaires.

Le couple a déclaré qu’ils étaient restés « sans voix » face à la violence et à la terreur auxquelles étaient confrontés les Afghans, et leur a offert leur soutien, ainsi qu’à la communauté militaire et aux troupes qui ont servi en Afghanistan.

Le prince Charles est parmi d’autres partisans de premier plan de l’appel de crise en Afghanistan du DEC, car Gillian Anderson et JJ Chalmers ont également soutenu la cause en apportant une contribution.

L’appel a été lancé pour financer des vivres, des abris et des soins de santé pour des millions d’Afghans confrontés à de graves pénuries alimentaires et à des conditions hivernales glaciales.

Le gouvernement britannique a annoncé qu’il égalerait livre pour livre les premiers 10 millions de livres sterling donnés par le public à cet appel.

Le directeur général de DEC, Saleh Saeed, a remercié ceux qui avaient déjà fait un don, avant d’ajouter : « J’exhorte le public, s’il le peut, à continuer de faire un don. La crise n’est pas terminée.

« Huit millions de personnes sont au bord de la famine en Afghanistan, et nous avons une petite fenêtre d’opportunité pour offrir une aide vitale. »