Le prince Charles “ toujours furieux ” de l’interview de Harry – “ Ne mérite pas d’être un royal! ” | Royal | Nouvelles

La correspondante royale de l’US Weekly et animatrice de podcast, Christina Garibaldi, a déclaré que le prince Charles était toujours en colère contre le prince Harry après son interview à la bombe avec Oprah Winfrey. Des initiés ont déclaré au journaliste que Charles et Harry n’avaient pas “résolu leurs différends” quand Harry est revenu au Royaume-Uni et “a à peine communiqué” pendant les funérailles du prince Philip. Elle a ajouté que la rumeur “mincir” de la monarchie pourrait geler le prince Harry car le futur roi pense qu’il n’est pas digne d’être un royal.

S’exprimant sur US Weekly, Mme Garibaldi a déclaré qu’une source a déclaré: “Le prince Harry et le prince Charles n’ont pas résolu leurs différends lorsque Harry est retourné au Royaume-Uni – ils ont à peine communiqué.”

Le journal Sun a rapporté que le prince Charles, Harry et William avaient eu une longue conversation de deux heures après les funérailles du prince Philip dans le but de clarifier l’air et de négocier une sorte d’accord de paix.

Le prince Harry se serait senti “dépassé en nombre” pendant la conversation, selon le Daily Mirror, avant de s’enfuir rapidement en Amérique pour être avec sa femme.

Mais d’autres sources affirment qu’il n’y a pas eu de sommet entre les membres de la famille, car le prince William et Charles craignaient que s’ils parlaient avec Harry, des détails pourraient être divulgués à la presse.

Mme Garibaldi a poursuivi et a affirmé qu’un initié a déclaré: “Charles est toujours en colère contre Harry qui jette de l’ombre sur lui et la famille royale dans la grande interview et ne le laissera pas tomber.”

Au cours de son entretien à Oprah, le prince Harry a affirmé que son père et son frère se sentaient «piégés» dans la famille royale et a déclaré que Charles l’avait coupé financièrement.

Il y avait également des allégations selon lesquelles un membre anonyme de la famille royale avait exprimé des inquiétudes quant à la couleur de la peau du bébé Archie avant sa naissance.

Meghan Markle a également déclaré qu’Archie n’avait pas reçu de titre qui lui aurait donné une sécurité, payée par Buckingham Palace.

Mais cette affirmation a été contestée par de nombreux experts, certains affirmant que le couple royal ne voulait pas d’un titre pour garder Archie hors des «yeux du public».

Les historiens ont également souligné une lettre patente de 1917 qui refuse les titres aux arrière-petits-enfants du monarque – à moins qu’ils ne soient le petit-fils aîné du prince de Galles – comme raison de l’exclusion d’Archie.

Le brevet signifie qu’il obtiendrait automatiquement un titre lorsque Charles monterait sur le trône.

La reine a cependant présenté son propre brevet qui a étendu les titres au reste des enfants des Cambridges.

LIRE LA SUITE:

Mme Garibaldi a également déclaré que la source lui avait dit: “Après les dégâts qu’Harry a causés à la famille, il croit fermement que son fils ne mérite pas le privilège d’être royal.”

Cela suggère que la famille royale réduite du prince Charles pourrait exclure Harry et les Sussex de la nouvelle formation, y compris Archie et sa sœur à naître.

Le rédacteur en chef du Daily Mirror, Russell Myers, a suggéré que le prince Harry pourrait être reporté de son retour au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana – mais a déclaré qu’il reviendrait probablement.