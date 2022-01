Le prince Charles va accrocher des portraits « poignants » de l’Holocauste au palais de Buckingham | Royale | Des nouvelles

Helen Aronson, Lily Ebert, Manfred Goldberg, Arek Hersh, Anita Lasker Wallfisch, Rachel Levy et Zigi Shipper parleront de leurs expériences dans le programme BBC Two, Survivors : Portraits of the Holocaust.

Il sera diffusé le 27 janvier à l’occasion de la Journée commémorative de l’Holocauste.

Le prince de Galles a déclaré que le projet était d’une importance vitale maintenant avec la baisse du nombre de survivants et pour informer les générations futures.

Il a déclaré : « Alors que le nombre de survivants de l’Holocauste diminue malheureusement, mais inévitablement, mon espoir est que cette collection spéciale servira de guide supplémentaire pour notre société, nous rappelant non seulement les jours les plus sombres de l’histoire, mais aussi l’interdépendance de l’humanité en tant que nous nous efforçons de créer un monde meilleur pour nos enfants, petits-enfants et générations à naître ; celui où l’espoir l’emporte sur le désespoir et l’amour triomphe sur la haine.

Karen Pollock, directrice générale de l’Holocauste Educational Trust, a déclaré que le fait que les survivants de l’Holocauste allaient voir leurs portraits exposés au palais de Buckingham était un « testament approprié ».

Elle a déclaré : « Ces survivants de l’Holocauste ont enduré le pire.

« Ils ont été rassemblés dans des ghettos, envoyés dans des camps de concentration et réduits en esclavage comme travailleurs forcés.

« Survivre aux camps de concentration et de la mort et 77 ans plus tard voir leurs portraits exposés au palais de Buckingham est vraiment très spécial et un témoignage poignant et approprié de leur contribution durable à ce pays.

Anita Lasker-Wallfisch, 96 ans, a joué dans un orchestre de détenus à Auschwitz et a ensuite été détenue à Bergen Belsen en Allemagne.

Zigi Shipper et Manfred Goldberg ont rencontré le duc et la duchesse de Cambridge en 2017 lorsqu’ils sont retournés pour la première fois dans l’ancien camp de Stutthof dans le nord de la Pologne.

Les sept portraits seront exposés à la Queen’s Gallery de Buckingham Palace du 27 janvier au 13 février, puis au Palace of Holyrood House à Édimbourg du 17 mars au 6 juin.