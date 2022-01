Le prince Charles vise à dénicher de «nouveaux talents» à l’école d’agriculture de Dumfries House | Royale | Des nouvelles

Le prince Charles, 73 ans, est connu pour son soutien de longue date à l’environnement et à la vie rurale. Mais le prince de Galles espère désormais apporter un soutien supplémentaire en formant une nouvelle génération de jeunes agriculteurs dans une école proposée en Écosse.

La Prince’s Foundation a soumis des plans pour construire l’école agricole de plain-pied près de Cumnock au conseil d’East Ayrshire.

Le bâtiment scolaire serait situé à côté d’une ferme en activité sur le terrain de la maison Dumfries de 2 000 acres.

Cette décision pourrait donner un coup de pouce à l’agriculture britannique, qui a été confrontée à des défis ces dernières années.

Le Guardian a révélé en 2021 que plus de 110 000 petites fermes familiales avaient été perdues au Royaume-Uni depuis 1990.

JUST IN : Ouf ! La reine Letizia a failli perdre un bijou historique dans une gaffe de dysfonctionnement de sa garde-robe

Une déclaration de conception soumise par la fondation de Charles à l’autorité écossaise a déclaré: « Le principe sous-jacent est d’amener de nouveaux talents dans le secteur agricole et rural, en ciblant spécifiquement ceux qui n’y sont actuellement pas liés.

« En outre, les programmes continueront de promouvoir le principe plus large d’encourager les gens à profiter des avantages de passer du temps à la campagne.

« La prestation serait pratique, permettant aux étudiants de s’immerger dans leur domaine, leur donnant ainsi un maximum d’opportunités de développer leurs connaissances, leurs compétences et leur passion pour l’industrie.

« L’objectif des cours serait de susciter l’intérêt pour les carrières potentielles et de poursuivre les études vers des qualifications et des spécialisations de niveau supérieur.

LIRE LA SUITE: La princesse Beatrice copie Meghan avec un adorable hommage au beau-fils Wolfie et au bébé Sienna

« La Fondation Princière reconnaît également la nécessité de transmettre des savoir-faire traditionnels et ruraux (pose de haies, murs en pierres sèches, clôtures, drainage, boucherie, etc.) au sein de la main-d’œuvre existante.

« Les groupes cibles comprennent les élèves du secondaire âgés de 14 ans et plus, les jeunes quittant l’école montrant un intérêt pour les carrières à terre, les apprenants adultes à la recherche d’une nouvelle carrière ainsi que les travailleurs du secteur agricole et rural cherchant à se perfectionner.

« Dans l’ensemble des programmes, y compris les événements pour les élèves et les ateliers sectoriels, l’objectif est de s’engager dans la région de 1 800 personnes au cours d’une année donnée. »

Gordon Neil, directeur exécutif de la Prince’s Foundation, a ajouté : « La fondation reconnaît la nécessité de transmettre les compétences traditionnelles et rurales, telles que la pose de haies, les murs en pierres sèches, les clôtures, le drainage et la boucherie, au sein de la main-d’œuvre existante, et notre proposition une nouvelle installation à côté de Home Farm sur le domaine de Dumfries House élargira encore l’offre d’enseignement agricole. »

A NE PAS MANQUER :

William lance une nouvelle campagne avant sa visite aux États-Unis [LIVE]

Le prince Harry « snobé » pour tenter de « renouer » avec William [REVEALED]

« Sauf pour notre vente, Meghan ! » Ryanair se moque de la duchesse [SPOTLIGHT]

Charles a dirigé un consortium qui a acheté la maison Dumfries pour 45 millions de livres sterling en 2007.

Le Telegraph rapporte que sa fondation caritative a contribué 20 millions de livres sterling pour sauver la propriété écossaise.

Le domaine a ensuite ouvert au public en 2008 et a subi d’importants travaux de restauration.