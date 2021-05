Le prince Charles visite les gardes gallois dans la nouvelle Tesla lors de sa première visite depuis les funérailles de Philip | Royal | Nouvelles

Le prince Charles fait face à un “ problème ” une fois que la reine meurt, selon un expert

Le prince Charles a effectué aujourd’hui son premier engagement public depuis les funérailles de son père le prince Philip. Le prince de Galles est arrivé à la caserne Combermere à Windsor avec une Tesla.

Là, en tant que colonel des gardes gallois, il a rencontré des membres du régiment – dont certains qui ont participé à la procession funèbre poignante de son père.

Debout à l’extérieur de la caserne, il a prononcé un discours sincère aux gardes.

Il a dit: “J’étais tellement fier de ceux d’entre vous qui ont fait partie du complément lors des funérailles de mon père récemment.”

S’exprimant au nom de sa famille, il a également déclaré: «Ma famille et moi avons été profondément émus par la façon dont vous avez tous accompli votre devoir.

Le prince Charles a effectué son premier engagement public depuis les funérailles du prince Philip (Image: GETTY)

“Et des gens d’autres pays m’ont appelé pour me dire qu’ils n’avaient jamais vu quelque chose d’aussi merveilleux, d’aussi magnifiquement fait et avec une telle dignité et style.”

Plus poignant encore, il a ajouté: “Je sais que mon père aurait également été énormément touché.”

Le prince Charles est devenu le colonel des gardes gallois en 1975 après que son père lui ait transmis le rôle.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry pourrait offrir le camouflet le plus douloureux à ce jour

Le prince Philip est décédé “paisiblement” dans la matinée du 9 avril, a tristement annoncé le palais de Buckingham.

Les funérailles du duc d’Édimbourg ont eu lieu la semaine suivante, le 17 avril.

Le prince Philip avait planifié une grande partie de la cérémonie et des arrangements, mais ses plans ont dû être partiellement modifiés en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le cortège funèbre a rendu hommage à de nombreux corps militaires, dont les Welsh Guards et la Royal Navy.

NE MANQUEZ PAS

Le prince Charles, le duc et le premier-né de la reine, a dirigé le cortège funèbre simplifié aux côtés de sa sœur la princesse Anne.

Le lendemain des funérailles, le prince de Galles a quitté l’Angleterre pour le Pays de Galles, passant quelques jours chez lui à Llwynywermod, juste à l’extérieur des Brecon Beacons.

Selon un initié, le prince Charles a réfléchi sur l’avenir de la famille royale et a fait face à la perte de son père.

La source a déclaré au chroniqueur de MailOnline Dan Wootton: “Charles sentait qu’il voulait réfléchir seul.

«Il souhaite également s’occuper des milliers de lettres qui lui ont été envoyées pour exprimer ses condoléances à la mort de son père.

«Il est parfaitement conscient que c’est un moment extrêmement important dans sa vie et il a le sentiment qu’il a le poids sur le monde de ses épaules.

«Toute sa vie, il a été l’héritier du trône, mais le prince Philip était le patriarche de la famille.

«Du jour au lendemain, cela a changé et cela l’a impacté à la fois professionnellement et personnellement.

“Il a besoin de temps pour réfléchir et envisager l’avenir de la famille royale après une semaine très difficile.”

Bien qu’il n’ait pas été vu en public ces dernières semaines, le prince de Galles a continué à travailler.

La semaine dernière seulement, il a tenu une réunion avec les dirigeants du Commonwealth des Caraïbes et des Amériques.

Il a également publié un message opportun exhortant les gens à soutenir l’Inde alors qu’elle lutte pour lutter contre la deuxième vague de COVID-19

Soutenant l’appel d’urgence Oxygen For India lancé par le British Asian Trust, le prince a déclaré: «L’aide et l’ingéniosité indiennes ont été un soutien à d’autres pays à travers cette période extrêmement difficile.

«De même que l’Inde a aidé d’autres, nous devons maintenant aider l’Inde.

“Je voudrais également que ceux qui souffrent des effets de cette pandémie en Inde sachent qu’ils sont dans mes pensées et mes prières.”

De plus, en tant que patron du Mouvement pour une alimentation durable, il a envoyé un message vidéo de soutien à l’événement TED x Sustainable Food Trust.