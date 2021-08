Le prince Edward « a perdu son sang-froid » après avoir rompu « tout protocole » avec une extravagance caritative | Royale | Nouvelles

Le prince Edward envoie ses meilleurs vœux avant les Jeux paralympiques

En 1987, le prince Edward a organisé une émission télévisée «catastrophique» intitulée «It’s a Royal Knockout», qui a vu des membres de la famille royale s’affronter aux côtés de célébrités du monde du sport, de la musique et de la télévision dans une série de défis et d’événements farfelus. Le prince Andrew, la princesse Anne, Sarah Ferguson et Edward lui-même ont revêtu des costumes de pantomime élisabéthain rejoints, entre autres, par John Travolta, Cliff Richard, Sheena Easton et Gary Lineker. Le spectacle était presque universellement considéré comme un désastre pour les relations publiques – mais le comte de Wessex croyait le contraire.

Ce même automne, un livre sur l’émission télévisée est publié avec une introduction du Prince, qui la décrit comme “l’événement de l’année”.

En 2019, le documentaire de Channel 5 “Paxman on the Queen’s Children”, la chanteuse et actrice Toyah Wilcox, qui a aidé le prince à organiser l’émission, a suggéré qu’Edward avait rompu “tout protocole” avec l’extravagance unique.

La reine et le prince Philip ont tous deux été consternés par la respiration sifflante non conventionnelle d’Edward pour collecter des fonds et, avec le prince Charles et la princesse Diana, ont décidé de ne pas participer.

Cependant, malgré les critiques, Mme Wilcox a noté que l’événement était “inévitable” car il symbolisait “le début” d’une monarchie moderne.

Le prince Edward « a perdu son sang-froid » après avoir rompu « tout protocole » avec une extravagance caritative (Image: GETTY)

En 1987, le prince Edward a mis en scène une émission télévisée « désastreuse » intitulée « It’s a Royal Knockout » (Image : BBC)

Selon la star, ce n’est pas le programme télévisé lui-même qui a été “catastrophique”, mais la réaction du prince Edward à la fin de l’événement.

Accepter l’événement était “au pilori”, a-t-elle déclaré: “Je crois que, pendant une seconde, cela a tourné, il y a eu un point de basculement.

“Le prince Edward ne voulait pas que la presse tourne autour et il est entré dans la tente de presse et a juste dit” non, vous restez ici “.

“Toute l’atmosphère vient de basculer.”

Dans un épisode de “Now That’s Embarrassing: The 80s” de Channel 5, Mme Wilcox a rappelé comment les journalistes réunis ont réagi avec un rire nerveux lorsqu’il leur a demandé ce qu’ils pensaient de l’émission après l’événement et que le prince Edward est sorti de la conférence de presse, remerciant sarcastiquement les journalistes pour leur enthousiasme.

JUST IN: L’aveu sincère d’Edward à propos de Kate: “Ça ne sera jamais facile!”

Prince Edward (Image: GETTY)

Sarah Ferguson lors du Royal Knockout (Image: BBC)

Mme Wilcox a déclaré: “Ils avaient chaud, ils avaient faim et ils n’avaient rien vu en chair, alors ils ne lui ont fait aucune réaction.

“Ils l’ont juste insulté et il a perdu son sang-froid.

“C’est le moment dont on se souvient de tout l’événement.”

La présentatrice et présentatrice Vanessa Feltz a noté : « Il [Edward] voulait que la presse lui parle et lui dise à quel point ça avait été fabuleux, mais ça n’avait pas été fabuleux.

“Cela avait été embarrassant, cela avait été une escarboucle monstrueuse sur toute l’histoire de la famille royale.”

Malgré le flop, le prince Edward est resté très aimé de ses parents.

Lui et sa femme, Sophie, comtesse de Wessex, seraient parmi les invités préférés accueillis chaque année par la reine au château de Balmoral.

Sophie, le prince Edward et leurs deux enfants, Lady Louise Windsor, et James, le vicomte Severn, devraient rendre visite à la reine en Écosse dans les semaines à venir.

Sophie, Prince Edward et leurs deux enfants Lady Louise Windsor et James (Image : GETTY)

Dans une interview accordée au Telegraph Magazine, la comtesse de Wessex a même avoué que sa famille avait parfois passé plus de temps en vacances à Balmoral et Sandringham que d’autres parents royaux.

Elle a déclaré: “La pauvre reine a dû nous supporter de rester beaucoup plus longtemps que quiconque en Écosse et à Norfolk.”

James et Louise seraient également friands de leur séjour en Écosse avec la reine.

Selon un initié royal, les jeunes membres de la famille royale “savourent” leur temps et leurs activités là-bas.

La source a déclaré au Sun: “La reine aime le fait que Louise et James savourent leur séjour à Balmoral, et elle est devenue particulièrement proche de Louise, qui semble être devenue son petit-fils préféré, suivi de près par James.

“Louise s’est également fait aimer de tout le monde en s’occupant des enfants de William et Kate quand ils étaient ici.

“Louise adore dessiner et dessiner et essayait patiemment d’amener Charlotte à faire des photos de lapins et de cerfs.”

Étant donné que Louise a des “compétences artistiques évidentes”, la source a ajouté que la reine avait accordé un honneur majeur à sa plus jeune petite-fille.