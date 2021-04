Le prince Edward arrive au château de Windsor pour voir la reine en deuil après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Chris Ship, rédacteur en chef d’ITV News, a tweeté: “Le plus jeune fils du duc d’Édimbourg, le prince Edward vient d’arriver au château de Windsor pour voir sa mère en deuil, la reine.” M. Ship a également tweeté: “Tout juste posté par la famille royale avec les mots de la reine de 1997, il a, tout simplement, été ma force et rester toutes ces années, et moi, et toute sa famille, et ce pays et bien d’autres, devons lui une dette plus grande qu’il ne réclamerait jamais, ou nous le saurons jamais. Le prince Edward, le comte de Wessex, a été interviewé après la mort du duc d’Édimbourg et il a réfléchi à son enfance avec son père.

Le rédacteur en chef d’ITV News Royal, M. Ship, a interviewé le prince Edward et sa sœur la princesse Anne hier pour une émission spéciale commémorant leur père, le duc d’Édimbourg.

Le prince Edward a déclaré: “Le prix du duc d’Édimbourg est probablement l’une des fondations les plus connues de son nom, et a d’abord été lancé par son ancien directeur Kurt Hahn, qui, lorsqu’il a été déployé au-delà de Gordonstoun, est venu chez mon père et a dit vous vous impliquez dans cela.

“Mon père a fait participer Lord Hunt pour aider à façonner son déploiement et c’était bien sûr l’un de ses génies, être capable de trouver les bonnes personnes pour prendre les choses en main et les façonner.”

“Le fait qu’il se soit maintenant étendu à plus de 140 pays, bien au-delà du Commonwealth, bien au-delà du monde anglophone, est un énorme témoignage de cette vision originale.”

Plus à venir…