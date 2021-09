Le prince Edward et les Wessex ont « augmenté la charge de travail » en partie à cause du Megxit, selon un expert royal | Royale | Nouvelles

Le prince Edward « éclaire le gaz » avec le commentaire de Meghan, selon un expert

Lors du récent documentaire de la BBC sur le duc d’Édimbourg, intitulé “Prince Philip: The Royal Family Remembers”, le prince Edward, 57 ans, est apparu aux côtés de ses frères et sœurs et des petits-enfants de la reine pour rendre hommage à son défunt père. Mais alors que le comte de Wessex est le plus jeune des enfants de la reine et le 13e sur le trône, il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles lui, sa femme et ses enfants pourraient jouer un rôle de plus en plus important dans la famille royale à l’avenir.

En fait, dans ce qui pourrait être considéré comme un mouvement cinématographique potentiellement symbolique, Edward est apparu dans le documentaire de la BBC avant la princesse Anne, 71 ans, et le prince Andrew, 61 ans.

Seuls les deux membres les plus importants de la famille royale en dehors du palais de Buckingham – le prince Charles, 72 ans, et son fils aîné, le prince William, 39 ans – ont pris la parole à l’écran avant que le comte n’émerge.

Malgré cela, un expert royal a affirmé que la montée des Wessex dans les rangs royaux faisait suite à un changement structurel au sein du cabinet.

S’adressant à Express.co.uk, l’auteur et journaliste royal Paul James a déclaré: “L’augmentation de leur charge de travail est due au départ du prince Harry du Royaume-Uni et à la retraite et au décès du prince Philip, ce qui a entraîné moins de membres de la famille royale au travail.”

Le prince Edward et les Wessex ont « augmenté la charge de travail » en partie à cause du Megxit, selon un expert royal (Image: .)

Harry et Edward à Ascot (Image : .)

Mais M. James, dont le nouveau livre “A Royal History of England” sortira plus tard dans la journée, était beaucoup moins convaincu que la controverse actuelle concernant le duc d’York avait eu un impact.

“Je ne pense pas que la controverse du prince Andrew ait une quelconque incidence sur le fait que les Wessex jouent un rôle plus important”, a-t-il déclaré.

Andrew est actuellement impliqué dans un procès civil en cours avec Virginia Roberts Giuffre qui poursuit le duc d’York pour l’avoir agressée sexuellement alors qu’elle avait 17 ans.

Le prince Andrew, qui aurait eu des pourparlers de crise avec sa meilleure équipe juridique, nie catégoriquement de telles allégations.

“Leur augmentation de la charge de travail est due au départ du prince Harry du Royaume-Uni…” (Image : .)

Le comte et la comtesse de Wessex (Image: .)

M. James a poursuivi en suggérant que trois des Wessex apparaissaient aux côtés de 11 autres membres du cabinet, c’était loin d’être remarquable.

“Comme le prince Charles, la princesse Anne et le prince Andrew ont participé, avec leurs propres enfants, cela aurait semblé très étrange si les Wessex n’avaient pas participé”, a-t-il déclaré.

Mais James a ajouté: “Cela dit, comme la vie professionnelle d’Edward et Sophie a souvent été éclipsée par d’autres membres de leur famille et qu’ils ont été beaucoup plus en retrait, je pense qu’ils sont très heureux lorsque les projecteurs tombent sur eux et qu’ils reçoivent une certaine reconnaissance.”

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Edward affronterait bientôt le duché écossais du prince Philip.

Sophie et Meghan (Image : .)

Prince Philip et Prince Edward (Image: .)

Bien que de telles spéculations, y compris les rumeurs selon lesquelles Charles envisage de snober son jeune frère, aient été bien rapportées, M. James a affirmé qu’il savait qu’Edward hériterait du titre d’Édimbourg lorsqu’il écrivait la toute première biographie sur le comte de Wessex, intitulée ‘ Prince Edward : Une vie sous les projecteurs », en 1991.

Mais l’auteur a également affirmé qu’Edward ne deviendrait peut-être le duc d’Édimbourg qu’après le règne d’Elizabeth II.

“Je ne pense pas que cela se produira sous ce règne, car cela pourrait être très bouleversant pour la reine d’entendre dans les médias ce que faisait le duc d’Édimbourg – car le titre est tellement associé à son défunt mari”, a-t-il déclaré.

“Il est donc beaucoup plus probable qu’il soit accordé au cours du prochain règne.”

Il y a également eu des spéculations selon lesquelles Edward affronterait bientôt le duché écossais du prince Philip. (Image : .)

Lady Louise (Image : .)

Et James semblait également avoir d’autres réserves concernant les récents rapports selon lesquels les enfants des Wessex – Lady Louise, 17 ans, et James, 13 ans, vicomte de Severn – pourraient assumer des rôles plus importants à l’avenir.

Il a déclaré à Express.co.uk: «Je pense que les enfants du prince Edward suivront les mêmes chemins que les enfants de la princesse Anne Peter Phillips et Zara Tindall, faisant leur propre chemin dans la vie.

« Louise semble assez sportive et pourrait donc suivre un chemin similaire à celui de Zara.

“Et une fois que Louise et James seront plus âgés et commenceront à sortir ensemble, les projecteurs médiatiques se concentreront sans aucun doute sur eux!”