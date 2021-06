Le prince Edward et Sophie Wessex partagent un aperçu d’une maison inédite | Royale | Nouvelles

in

L’intérieur du domaine classé Grade II à Bagshot Park est resté un mystère pendant de nombreuses années, car le prince Edward et Sophie n’ont pas passé beaucoup de temps sous les projecteurs des médias. Cependant, une récente interview avec The Telegraph dans leur résidence privée a donné au public un nouvel aperçu de la propriété.

Les fans de Royal n’avaient auparavant vu qu’un aperçu de l’intérieur lorsque le couple effectuait des engagements via Zoom, ne révélant que de petits éléments de l’arrière-plan derrière eux.

Le vaste manoir, que le couple partage avec leurs deux enfants, Lady Louise et James, le vicomte Severn, compte 120 chambres.

Dans l’une des images partagées par le journal, on peut voir le prince Edward et Sophie posant avec leurs deux chiens, Mole et Teal.

Le couple est représenté debout près d’une grande fenêtre qui donne sur leurs pelouses.

Le prince Edward tient Mole, le petit épagneul conquérant dans ses bras, tandis que sa femme place doucement sa main sur le dos de leur labrador noir beaucoup plus grand, alors qu’il se tient maladroitement sur un fauteuil face à ses frères canins.

Outre le fauteuil, la pièce est meublée d’une table d’appoint en bois ornée contenant un vase d’orchidées blanches et des pots et a des rideaux beiges.

Une autre des images examine la véranda immaculée de la famille, qui abrite une variété de plantes et un barbecue.

Les portes encadrées de blanc dans la pièce montrent une entrée dans leur jardin exceptionnellement bien entretenu.

Sur la photo, on peut voir le prince Edward assis à la tête d’une grande table en bois avec des chaises assorties, tandis que Sophie se tient au coin de la table et sourit à travers la caméra.

L’énorme propriété a été offerte au fils prétendument «préféré» de la reine comme cadeau de mariage après son mariage avec Sophie en 1999.

La maison privée est située à seulement quelques minutes en voiture du château de Windsor, ce qui a permis à la famille de rendre visite à la reine et de lui offrir son soutien pendant sa période de besoin après la mort du prince Philip.

La comtesse de Wessex a déclaré lors de l’interview : « La proximité a certainement aidé. Windsor est à 15 minutes de route pour nous, donc ce n’est pas difficile, et bien sûr parce que les enfants s’intéressaient aux poneys et aux choses – c’était un attrait naturel pour nous d’être là.

« Nous avons eu beaucoup de chance que les enfants aient autant de contacts [with Philip]. “