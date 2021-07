Le prince Edward « fulmine » après avoir « perdu » un gros titre alors que des détails brutaux « fuyaient » | Royale | Nouvelles

in

Une dispute sur les titres a éclaté au sein de la famille royale entre le prince Charles et le prince Edward, selon des informations. Plus tôt cette semaine, il a été rapporté que Charles empêcherait son frère de prendre le titre de duc d’Édimbourg. Le titre, détenu auparavant par leur père, le prince Philip, a été publiquement promis à Edward lorsqu’il a épousé Sophie, comtesse de Wessex.

S’adressant à Palace Confidential sur MailPlus, le rédacteur en chef du journal, Richard Eden, a déclaré: “Personnellement, je pense que ce serait très triste si Edward et Sophie n’avaient pas un rôle de premier plan à l’avenir.

“Ce serait une grande perte. Mais c’est la nature brutale de la monarchie. Charles sera roi et ce qu’il veut disparaît.”

La rédactrice en chef du journal du Mail on Sunday, Charlotte Griffiths, a répondu : « Phillip voulait également réduire la taille de la monarchie, donc d’une certaine manière, vous pouvez dire que cela correspond à ses souhaits.

“C’est peut-être ainsi que Charles le justifie.”

JUST IN: Prince George sera tenu «hors des projecteurs» après des critiques «dures»

Elle a poursuivi: “Edward doit être furieux. C’était le moment pour lui de briller. C’était le moment pour lui de devenir un grand nom avec un grand titre au sein de la famille royale.

“C’était incroyablement proche et maintenant il l’a perdu. Il serait furieux.”

M. Eden a ajouté: “D’après ce que j’ai entendu, Charles n’en a pas encore parlé directement à Edward.

“Il y a même une semaine, Edward disait à la BBC ‘nous devrons voir ce qui se passera’. Il n’en avait aucune idée. Donc ça a été divulgué.”

Lorsqu’Edward s’est marié en 1999, le palais de Buckingham a publié une déclaration qui disait: “La reine, le duc d’Édimbourg et le prince de Galles ont également convenu que le prince Edward devrait recevoir le duché d’Édimbourg en temps voulu, lorsque le titre actuel est maintenant détenu par le prince Philip revient finalement à la Couronne.”

Cependant, la décision de Charles de bloquer le titre fait partie de ses plans pour réduire la monarchie lorsqu’il montera sur le trône.

Le mois dernier, Edward a discuté du titre avec la BBC : “C’était bien en théorie, il y a longtemps quand c’était une sorte de chimère de mon père et bien sûr, cela dépendra de si oui ou non le prince de Galles, quand il deviendra roi , s’il le fera, alors nous attendrons et verrons.”

Une source a déclaré à In Touch : “Le prince Edward croit fermement que le prince Charles n’a pas le droit de lui retirer le titre.

“Ce qui est encore plus bouleversant pour le prince Edward, c’est que son père bien-aimé, le prince Philip, lui a promis qu’il hériterait du titre peu de temps avant sa mort.

“C’est ce que le prince Philip voulait, mais maintenant qu’il n’est plus là pour avoir son mot à dire ou intervenir, le prince Charles prend sur lui de potentiellement lui refuser ce privilège.”

Le Palais est resté muet sur cette question, Clarence House déclarant au magazine People : « Toutes les histoires de cette nature sont des spéculations et aucune décision finale n’a été prise.

“Il serait inapproprié et irrespectueux envers la reine de commenter les questions d’adhésion et nous maintiendrons notre politique de longue date de ne pas le faire.”