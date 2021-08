Le prince Edward lève le voile sur le fait de regarder Lady Louise grandir en tant que Royal involontaire – « Aucun concept » | Royale | Nouvelles

Lady Louise Windsor, 17 ans, et James Vicomte Severn, 13 ans, sont les plus jeunes petits-enfants de la reine Elizabeth II – et elle est connue pour les aimer particulièrement. La famille d’Edward et Sophie Wessex vit à quelques minutes en voiture du château de Windsor à Bagshot Park.

Sa Majesté, 95 ans, les voit aussi souvent que possible – et est affectueusement surnommée “grand-mère”.

Telle est la proximité de la relation de la reine avec l’artiste en herbe Louise, elle a accordé à l’adolescente l’accès royal à la collection privée de croquis des Highlands de la reine Victoria, conservée à Balmoral.

Le château de Balmoral est la retraite de l’Aberdeenshire où la reine en vacances d’été – et un endroit que les petits-enfants aiment visiter.

Mais l’importance de l’héritage familial a eu peu d’incidence sur leur enfance jusqu’à ce qu’ils commencent l’école, comme l’ont révélé Edward, 57 ans, et Sophie, 56 ans.

La comtesse de Wessex a déclaré à Sky News: «Je veux dire que Louise n’avait vraiment aucune idée que la reine et sa grand-mère étaient une seule et même personne.

« Ce n’est que lorsqu’elle était à l’école que d’autres enfants en ont parlé et ont dit : ‘Ta grand-mère est la reine’.

«Et elle rentrait à la maison et disait:« Maman, ils disent que grand-mère est la reine. Et j’ai dit ‘Oui’ et elle a dit ‘Je ne comprends pas ce qu’ils veulent dire.'”

Le prince Edward, le plus jeune enfant de la reine, a raconté sa propre expérience de la réalisation.

Lady Louise aura 18 ans en novembre.

Il s’agit d’une étape importante car le jeune royal peut choisir de commencer à utiliser le titre de HRH.

Elle est actuellement 15e sur le trône – mais tombera à la 16e lorsque la princesse Beatrice, 33 ans, et Edoardo Mapelli Mozzi, 38 ans, auront leur premier enfant à l’automne.

James Viscount Severn est actuellement 14e en ligne – et tombera à la 15e à la naissance du bébé.