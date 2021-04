Le prince Edward partage un hommage sincère au prince Philip «inoubliable»: «l’esprit vit sur» | Royal | Nouvelles

Le prince Philip est malheureusement décédé vendredi, à l’âge de 99 ans. Les hommages à l’époux de la reine continuent d’affluer, et son plus jeune fils, Edward, a rendu un hommage émouvant à son défunt père. Le comte de Wessex a déclaré que son père “a peut-être quitté ce monde mais que son esprit et sa philosophie perdurent” grâce au Prix du duc d’Édimbourg.

Le royal de 57 ans a fait ces commentaires émouvants en remerciant personnellement les détenteurs et les participants du Prix du duc d’Édimbourg et du Prix international pour avoir partagé leurs souvenirs de son père.

Il a déclaré: «La lecture de quelques-uns des merveilleux souvenirs que vous avez partagés sur vos expériences du Prix du Duc d’Édimbourg et, dans certains cas, de la rencontre avec mon père, a été vraiment enrichissante.

«Je pense que j’ai peut-être dit une fois qu’il était un homme qui s’est rencontré une fois, jamais oublié.

«Il avait une capacité unique à faire une impression durable en un temps remarquablement court. Comme toute ma famille, j’ai toute une vie d’impressions durables, d’inspiration, de passions et d’amour partagés.

«Il a peut-être quitté ce monde, mais son esprit et sa philosophie perdurent à travers son prix, à travers chaque vie touchée, transformée, inspirée, alors, maintenant et dans le futur.

“Merci à tous et à tous d’avoir contribué à créer un hommage aussi extraordinaire.”

