Le prince George a mangé une fourmi vivante avec l’aventurier Bear Grylls lors de la régate de la King’s Cup – « Nervous ! | Royale | Nouvelles

Bear Grylls se souvient du moment où le prince George a mangé sa première fourmi

Prince George, huit ans, a pris une collation inhabituelle lorsqu’il était à la régate de la King’s Cup au large de l’île de Wight en 2019, selon l’aventurier de la télévision Bear Grylls. S’adressant à Susana Reid et Martin Lewis dans l’émission Good Morning Britain d’ITV mardi, les anciens combattants du 21e régiment SAS ont déclaré que c’était un « privilège de donner au futur roi sa première fourmi ».

M. Grylls, 47 ans, a ajouté que George était un « petit héros » et a rappelé en détail comment il avait rencontré le prince alors âgé de six ans.

Le prince George a eu sa rencontre mémorable avec l’Old Etonian après que ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, tous deux âgés de 39 ans, ont invité Bear Grylls à skipper un yacht lors de la course de voile caritative de trois jours.

La co-présentatrice de Good Morning Britain, Susanna Reid, 50 ans, a déclenché la conversation sur l’ingestion d’insectes mardi.

Mme Reid, qui a co-animé l’émission matinale d’ITV depuis 2014, a demandé: « Vous avez encouragé notre futur roi à manger des fourmis, n’est-ce pas? »

« Eh bien, je ne me suis pas vraiment rencontré, nous faisions quelque chose pour l’événement Prince William’s King’s Cup, nous étions là-bas et la famille royale était là », a répondu Bear.

Le prince George « nerveux » a mangé une fourmi vivante avec l’aventurier Bear Grylls lors de la régate de la King’s Cup (Image: .)

Les Cambridges (Image: .)

« C’est en fait la mère de la duchesse de Cambridge qui a dit: » Voudriez-vous venir dire bonjour à Prince George, c’est un grand fan de votre émission d’aventure interactive Netflix « .

«Alors nous discutions et il était ici et juste au moment où nous discutions, un flot de fourmis est passé à ses pieds.

« Lui et moi les avons regardés et il m’a regardé avec ces grands yeux étonnés.

« J’ai dit : « Allez, nous devons en manger un », et il a répondu :« Vraiment ? »

« Nous en avons mangé une et ce fut un privilège de donner au futur roi sa première fourmi.

«Ses yeux se sont illuminés comme ils le font avec n’importe qui lorsqu’ils sont dans la nature et qu’ils font face à quelques peurs.

LIRE LA SUITE: Le prince Edward a rejeté le titre du prince William après avoir regardé une comédie romantique

Bear Grylls et le prince Harry (Image: .)

« Bien pour lui, un petit héros. »

Selon MailOnline, Bear a également révélé de plus amples détails sur l’incident de la consommation d’insectes dans ses mémoires.

Écrivant dans Never Give Up, Bear a déclaré: «Je connaissais bien ce look. Je lui ai souri et lui ai dit : « As-tu déjà mangé une fourmi ? Il secoua la tête nerveusement. ‘Tu veux? Juste toi et moi?’ Il regarda autour de lui, puis de nouveau vers moi, et hocha la tête. J’ai attrapé une fourmi pour lui et je l’ai fait tenir entre ses doigts, puis j’en ai pris une pour moi. ‘Un, deux, trois, et c’est parti… prêt ?’

« Il avait l’air plus nerveux maintenant. J’ai souri d’un air rassurant. ‘Ça ira. On peut faire ça… OK ? Un, deux, trois, on y va !’ Je ne me lasserai jamais de cette merveilleuse grimace sur le visage des gens qui mangent pour la première fois quelque chose du menu des survivants. Qui qu’ils soient, c’est toujours inestimable.

« Mais je ne pense pas que je verrai jamais des yeux plus larges que ceux de Prince George, ni un sourire plus large. C’était un moment amusant que j’espère, quand il sera roi un jour et que je suis un vieil homme, il s’en souviendra peut-être encore. Après tous, qui peut jamais oublier de manger sa première fourmi ? »

Mais Prince George est connu pour embrasser la vie en plein air.

Bear Grylls (Image: .)

Charlotte, Kate, George, William (Image : .)

Parlant de l’aide des Cambridges dans le jardin, la grand-mère maternelle de George, Carole Middleton, 66 ans, a déclaré: « Il est important que les enfants grandissent en appréciant la nature, et cela leur permet en partie de devenir un peu boueux. »

Le prince William a également expliqué comment son fils aîné est devenu plus soucieux de l’environnement ces derniers mois.

Lors de son entretien avec le correspondant politique en chef de la BBC, Adam Fleming sur Newscast, le duc de Cambridge a déclaré : « Je ne m’en suis pas rendu compte, mais en lui parlant l’autre jour, il montrait déjà qu’il était un peu confus et un peu agacés par le fait qu’ils sont sortis ramasser les déchets un jour, puis le lendemain ils ont fait le même itinéraire, à la même heure et à peu près tous les mêmes déchets qu’ils ont ramassés à nouveau.

«Et je pense que pour lui, il essayait de comprendre comment et d’où tout cela venait.

« Il ne pouvait pas comprendre, il se disait : ‘Eh bien, nous avons nettoyé ça, pourquoi n’est-il pas parti ?' »

