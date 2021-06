Le prince George aide l’Angleterre à remporter la victoire au stade de Wembley – WWD

PAR GEORGES : Le prince George a battu l’équipe nationale de football d’Angleterre à la victoire contre l’Allemagne lors d’un match du Championnat d’Europe de football de l’UEFA 2020 au stade de Wembley mardi.

Le championnat de l’UEFA devait avoir lieu l’année dernière, mais a été reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

Mardi soir, l’Angleterre s’est imposée 2-0 contre l’Allemagne, la victoire emmenant l’équipe nationale en quarts de finale et donnant au pays, qui est encore partiellement bloqué jusqu’au 19 juillet, un coup de pouce bien nécessaire.

C’était la première fois que l’Angleterre battait l’Allemagne depuis 1966 dans un tournoi compétitif. L’Angleterre jouera son prochain match de l’UEFA le samedi 3 juillet à Rome.

C’était aussi la première fois que Prince George, qui aura 8 ans le mois prochain, pouvait encourager l’équipe nationale anglaise. Il l’a fait aux côtés de ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, depuis la loge royale du stade.

Selon des articles de presse britanniques, les membres de la famille royale ont été aperçus en train de discuter avec l’ancien capitaine anglais David Beckham avant le match et avant qu’ils ne chantent tous l’hymne national, “God Save the Queen”.

La duchesse de Cambridge portait une veste Zara rouge sur mesure (un clin d’œil aux couleurs de l’équipe d’Angleterre en rouge et blanc) tandis que le duc de Cambridge et son fils portaient des vestes bleu marine et des cravates à rayures rouges, blanches et bleues.

Le jeune George serait un grand fan de football, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné le rôle de son père en tant que président de l’Association anglaise de football.

C’est une grande semaine pour la famille royale britannique, avec le prince William et son frère éloigné, le prince Harry, qui doivent dévoiler une statue de leur mère, la princesse Diana, dans le Sunken Garden du palais de Kensington à Londres. La statue marquera ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Les frères doivent prononcer des discours séparés lors d’une petite cérémonie socialement distanciée jeudi. Ce sera un moment gênant pour eux deux, à la suite du déménagement de Harry en Californie plus tôt cette année, et de l’amère guerre des mots qui a éclaté entre les deux côtés de la famille royale.