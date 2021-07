Le prince George crache l’image de son père, le prince William, dans un nouveau portrait d’anniversaire

Le fils aîné du prince William et de Kate Middleton, le prince George est sur le point de fêter un anniversaire. Le compte Instagram officiel du duc et de la duchesse de Cambridge a marqué l’occasion du 8e anniversaire de George en partageant une précieuse photo prise par Middleton elle-même. L’anniversaire de George est le 22 juillet, mais les Royals voulaient s’assurer qu’il y avait suffisamment de temps pour célébrer. “J’aurai huit (!) Demain” lire la légende à côté de l’adorable instantané.

Les gens dans les commentaires ont rapidement souligné que George ressemblait de façon frappante au prince William. « Oh mon Dieu, regardez à quel point il ressemble à son père… et à sa grand-mère. Joyeux anniversaire, jeune prince ! » a écrit un suiveur. « Il ressemble tellement à son père ! a plaisanté un autre. ” On dirait tellement William [red heart emoji]” a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

Le prince George a été vu pour la dernière fois assister à la confrontation de l’Angleterre lors de la finale de l’EURO 2020 contre l’Italie au stade de Wembley aux côtés de ses parents. Le prince William, Kate Middleton et le prince George étaient tous enthousiastes et notamment ravis de voir leur équipe à domicile jouer contre l’Italie, malgré la malheureuse défaite qui les attendait. Le prince George et ses parents avaient déjà assisté au match des trois lions du 29 juin où l’Angleterre a battu l’Allemagne, gagnant même le surnom de “nouvelle mascotte chanceuse” de l’équipe sur les réseaux sociaux.

Cet accent mis sur les aspects les plus accessibles de la famille royale fait suite à l’annonce du prince Harry selon laquelle il rédige des mémoires. Lundi, Penguin Random House a annoncé son intention de publier un « mémoire intime et sincère » écrit par le duc de Sussex à la fin de 2022. Harry et sa famille sont en désaccord depuis que lui et sa femme Meghan Markle ont complètement démissionné de leurs fonctions royales et ont déménagé. en Californie. Le duc a fait plusieurs allégations choquantes sur la vie à Buckingham Palace lors d’entretiens cette année.

Une source du palais a déclaré à Page Six que la famille royale était “surprise” qu’Harry prévoyait de publier un mémoire. “Personne ne le savait”, a déclaré un autre initié royal. “C’était le chaos quand l’histoire de Page Six est sortie.” Un autre initié royal a déclaré au Daily Mail que le livre était “par Harry, tel qu’écrit par Meghan”. Une source a déclaré qu’il y avait “beaucoup d’yeux” parmi la famille royale, ajoutant que “tout le monde est juste fatigué d’être en colère quand il s’agit de ces deux-là”.