Le prince George encouragera l’Angleterre à Wembley avec Kate | Royale | Nouvelles

Les fans de Royal seront ravis de voir George, sept ans, lors du match après avoir rejoint le duc et la duchesse de Cambridge plus tôt dans le tournoi pour le triomphe des Trois Lions sur l’Allemagne lors des 16 dernières étapes. Le jeune était vêtu d’un costume mini-moi et d’une cravate tout comme son père, qui est président de la Football Association.

C’est une journée sportive bien remplie pour la duchesse de Cambridge, qui a également été à Wimbledon pour la finale du simple messieurs.

William, qui a assisté à Wimbledon hier, a encouragé les Three Lions à Wembley à plusieurs reprises pendant l’Euro.

Il a participé à la victoire éclatante de l’équipe en prolongation contre le Danemark en demi-finale mercredi.

Le fan d’Aston Villa a également vu la victoire du groupe D sur la République tchèque et la démolition en quart de finale de l’Ukraine.

Dans un message vidéo avant le match décisif, William a exhorté les Trois Lions à “le ramener à la maison”.

Il a déclaré: “Gareth (Southgate), Harry (Kane) et à tous les membres de l’équipe d’Angleterre sur et en dehors du terrain, je veux juste vous souhaiter la meilleure des chances pour ce soir.

“Quelle performance d’équipe ça a été.

“Chaque membre de l’équipe a joué son rôle, et toute l’équipe de l’arrière-salle a également été vraiment essentielle.

La reine a également envoyé un message de bonne chance à l’équipe de football d’Angleterre.

La victoire marquerait la première victoire de l’équipe de football masculin dans un tournoi majeur depuis le succès de la Coupe du monde 1966.

Dans sa note écrite à l’équipe, la monarque a rappelé avoir présenté le trophée Jules Rimet à Bobby Moore il y a près de six décennies.

Elle a déclaré: “Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi international de football.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”

Le manager de Three Lions, Gareth Southgate, a remercié les fans pour leur “soutien incroyable” tout au long du tournoi.

Le capitaine Harry Kane a déclaré que l’équipe espère faire la fierté de la nation lorsqu’elle entrera sur le terrain.

La finale – qui devrait attirer une audience télévisée record – doit débuter à 20h et se terminer à 22h si elle se termine en temps normal, mais pourrait se terminer plus près de 23h s’il y a prolongation ou tirs au but.