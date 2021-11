Le prince George est parti «si triste» du documentaire de David Attenborough qu’il «a dû l’éteindre» | Royale | Nouvelles

Le futur héritier du trône, comme son père, le prince William, et son grand-père, le prince Charles, grandit pour devenir un écologiste passionné, illustré par une histoire que le duc de Cambridge a dévoilée l’année dernière. Comme le raconte William, George, 8 ans, a été bouleversé par l’un des documentaires sur la nature de Sir David Attenborough sur l’extinction.

Il aurait dit à son père : « Je ne veux plus regarder ça. »

S’adressant à Sky News l’année dernière, William a déclaré que le sujet basé sur l’extinction s’était avéré trop lourd pour son fils.

William a déclaré: « Le plus récent – celui de l’extinction – en fait, George et moi avons dû l’éteindre, nous en étions tellement tristes à mi-chemin.

« Il m’a dit ‘tu sais que je ne veux plus regarder ça’. »

« Pourquoi en est-il arrivé là et vous savez qu’il a sept ans et qu’il me pose déjà ces questions, il le ressent vraiment, et je pense que tous les enfants de sept ans peuvent s’identifier à cela. »

Les commentaires du duc sont intervenus après que ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, aient interrogé Sir David sur son animal préféré.

Certaines images adorables de l’événement montrent que George demande à Sir David quel animal, selon lui, pourrait disparaître ensuite.

Dans un message plein d’espoir, le diffuseur britannique lui a dit : « Eh bien, espérons qu’il n’y en aura pas car il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire lorsque les animaux sont en danger d’extinction.

William a ajouté : « Ils sont absolument fascinés par les programmes.

« Je les ai mis dans les programmes africains, mais ils aiment tous les programmes ».

Sir David a répondu: « Est-ce qu’ils, vraiment? »