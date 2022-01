Le prince George et la princesse Charlotte intensifient leurs efforts à l’école et acquièrent de nouvelles compétences impressionnantes | Royale | Des nouvelles

Prince George semble acquérir de nouvelles compétences linguistiques dans le cadre de son programme d’études, car il reçoit des « cours de langue spécifiques » à mesure qu’il vieillit. Les deux enfants aînés du duc et de la duchesse de Cambridge, George, huit ans, et Charlotte, six ans, fréquentent tous les deux la Thomas’s Battersea Prep School dans le sud-ouest de Londres.

Ils viennent de commencer respectivement le deuxième trimestre de l’année 4 et de l’année 2.

Le site Internet de l’école indique : « Au collège, les élèves suivent des cours de langue et de culture, au cours desquels ils découvrent un éventail de langues différentes.

« Les élèves plus âgés reçoivent des cours de langue spécifiques axés sur le français et/ou l’espagnol ainsi que sur les classiques. »

Mais ce ne sera pas non plus la première rencontre des enfants royaux avec les langues étrangères, car Kate, la duchesse de Cambridge, a précédemment révélé qu’elle essayait d’enseigner l’espagnol à Charlotte, se vantant que Goerge peut déjà compter jusqu’à dix dans la langue.

Elle a partagé les informations sur ses jeunes enfants en 2017 lors d’une visite royale dans une ferme du Gloucestershire lorsque George avait cinq ans et Charlotte trois.

Les enfants du duc et de la duchesse de Cambridge sont gardés par une nounou espagnole, Maria Teresa Turrion Borrallo.

Leur plus jeune enfant, le prince Louis, trois ans, a commencé à la Willcocks Nursery School en avril dernier, mais devrait fréquenter Thomas en septembre après ses quatre ans.

Charlotte a également fréquenté la Willcocks Nursery School.

LIRE LA SUITE: Pourquoi George et Charlotte utilisent des noms de famille différents pour la famille royale

L’école préparatoire de 18 915 £ par an fréquentée par les jeunes membres de la famille royale est fréquentée par 600 enfants âgés de quatre à 13 ans.

L’école a pour devise « Be Kind », ce qui signifie que ni George ni Charlotte ne sont autorisés à avoir de « meilleurs amis » à l’école.

Le site Web de Thomas dit : « Nous croyons passionnément à la création d’un environnement bienveillant, sûr et, par-dessus tout, bienveillant.

« Des élèves heureux s’épanouissent et, grâce à nos valeurs scolaires communes, nous encourageons tout le monde à les imiter chaque jour. »

Leur site Web ajoute que l’école veut que ses étudiants « soient prêts à se démarquer de la foule ; être le premier à répondre à quelqu’un dans le besoin ; défendre ce qu’ils croient être juste; remettre en question ce qu’ils savent être faux ; risquer de prendre une décision impopulaire, s’ils pensent que c’est pour le plus grand bien ; gagner la confiance et le respect des autres ».

Il a été récemment révélé que George, huit ans, troisième sur le trône, » commence à comprendre son destin « .

Parler à OK ! Magazine, l’expert royal Duncan Larcombe a déclaré: « George commence à peine à comprendre son destin, mais Kate a planifié le voyage. »