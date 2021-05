Le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis «manquent» tous leur arrière-grand-père Philip | Royal | Nouvelles

Le duc d’Édimbourg est décédé à l’âge de 99 ans en avril au château de Windsor et était l’époux royal britannique le plus ancien. En réponse à une lettre de condoléances d’un fan royal, William et Kate ont envoyé une note de remerciement expliquant comment ils étaient “incroyablement émus” par les messages qu’ils avaient reçus.

Dans la note, le duc et la duchesse de Cambridge ont décrit comment le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans, et le prince Louis, quatre ans, ont manqué leur arrière-grand-père «bien-aimé».

L’utilisateur des médias sociaux, Miss Royal Replies, a partagé la note des Cambridges sur leur page Instagram.

Le message montrait une note dactylographiée avec une photo du prince Philip en uniforme.

La lettre se lit comme suit: “Le duc et la duchesse de Cambridge vous remercient pour vos aimables paroles après la mort du duc d’Édimbourg.

«Leurs Altesses Royales ont été incroyablement émues par les nombreux messages réfléchis qu’ils ont reçus ces dernières semaines.

«Son Altesse Royale a été extrêmement touchée par les nombreux messages généreux qui ont été reçus ces derniers jours; ils ont apporté un grand réconfort en cette période très triste.

«Le prince de Galles vous adresse ses plus chaleureux remerciements et ses meilleurs vœux.»

Les funérailles du prince Philip ont eu lieu le 17 avril à la chapelle St George de Windsor.

En raison des restrictions relatives aux coronavirus, seules 30 personnes ont été autorisées à assister au service réduit.

Selon la BBC, les funérailles du prince Philip ont été regardées par plus de 13 millions de téléspectateurs au Royaume-Uni.