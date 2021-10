Le prince George, la princesse Charlotte et Louis enfreignent la règle royale – mais avec la bénédiction de la reine | Royale | Nouvelles

Samedi dernier, on pense que Kate, 39 ans, et William, 39 ans, ont offert à leur progéniture bien-aimée une pause de vacances à mi-parcours. Des images ont fait surface samedi d’un prince George, huit ans, excité, de la princesse Charlotte, six ans, et du prince Louis, trois ans, à l’aéroport d’Heathrow avec leur mère et leur père.

Bien que l’on ne sache pas où les Cambridge se sont envolés, le fait qu’ils aient tous été vus voyager ensemble signifie qu’ils ont enfreint une règle royale stricte.

Les membres de la famille royale ont été aperçus à l’extérieur de la Windsor Suite, une zone exclusive de l’aéroport le plus fréquenté de Grande-Bretagne réservée uniquement aux célébrités et aux officiels de haut niveau.

Ce n’est pas la première fois que les jeunes membres de la famille royale sont vus voyager avec leurs parents, mais pour ce faire, ils ont dû demander une autorisation spéciale à la reine.

Le bureau de presse de la famille royale a déclaré à Newsround: «Ils ont dû demander la permission à la reine, mais elle a dit oui.

« Les héritiers royaux ont voyagé ensemble dans le passé, c’est quelque chose sur lequel la reine a le dernier mot. »

Une règle de longue date stipule que les membres seniors du cabinet ne sont pas autorisés à voler ensemble en cas de catastrophe, mettant en péril la lignée de toute la famille royale.

La tradition signifie que le prince William et le prince Charles n’ont pas le droit de voler ensemble.

Mais le duc de Cambridge a obtenu une autorisation spéciale de la reine pour contourner les règles auparavant lorsque son fils George n’avait que neuf mois.

L’allocation a été faite lorsque les Cambridges se sont rendus en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2014.

Cela survient alors que Kate et William se préparent à faire une apparition au sommet de la COP26 à Glasgow la semaine prochaine.

Ils rejoindront Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, dans un entourage de la famille royale surnommé le « nouveau Fab Four ».

La reine devait y assister, mais ses médecins lui ont ordonné de se reposer après être tombée malade.

Sa Majesté a été transportée d’urgence à l’hôpital par mesure de précaution où elle a passé une brève nuit.

Elle récupère maintenant chez elle à Windsor et effectue des engagements virtuels.

Le futur roi a fait valoir que le moment était venu de mettre de côté les divergences et de saisir ce qu’il a décrit comme une « opportunité unique » pour une soi-disant reprise verte afin de sauver la planète.

S’adressant au sommet du G20 à Rome dimanche, il a déclaré : « Mesdames et messieurs, la Cop26 commence demain à Glasgow.

« C’est littéralement le saloon de la dernière chance. Il faut maintenant traduire les belles paroles en actions encore plus belles.

« Alors que l’énormité du défi climatique domine les conversations des gens, des salles de rédaction aux salons, et que l’avenir de l’humanité et de la nature elle-même est en jeu, il est sûrement temps de mettre de côté nos différences et de saisir cette opportunité unique de lancer un projet vert substantiel reprise en mettant l’économie mondiale sur une trajectoire confiante et durable et, ainsi, sauver notre planète. »