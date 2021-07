Le prince George montre des signes qu’il « idolâtre » William lors de son apparition à l’Euro 2020 | Royale | Nouvelles

in

Le jeune royal a rejoint le duc et la duchesse de Cambridge tout au long de l’Euro 2020 alors qu’ils soutenaient l’Angleterre depuis les tribunes. Des observateurs royaux ont expliqué comment le comportement du prince George montrait son admiration pour son père.

L’experte en langage corporel Judi James a souligné que George refléterait les gestes de William.

Elle a déclaré au Sun: «Son premier regard est vers William et lorsqu’il voit son père célébrer en rugissant et en frappant dans l’air, nous pouvons voir George utiliser le mimétisme postural et le miroir pour répondre presque exactement de la même manière.

«Après avoir serré son père dans ses bras pour partager le moment de célébration intense, George se met à produire son propre rituel de joie personnel et la façon dont il lève les bras et montre de qui il les a appris.

“Il se frotte même le nez avec un trait que nous voyons souvent chez William et le père et le fils tirent sur la ceinture de leur pantalon dans des routines de langage corporel assorties.”

L’auteur royal Duncan Larcombe a déclaré au média que le duc avait eu une réaction naturelle pour réconforter son fils lorsque l’Angleterre a perdu la finale contre l’Italie.

Sur les photographies obtenues lors de l’événement de dimanche, le duc peut être en train de saisir l’épaule de son fils pour tenter de le réconforter.

M. Larcombe a déclaré: «Ce n’était pas pour les caméras, ce n’était pas pour prouver un point public, c’était une réaction instinctive d’un père qui aime son fils. Un père qui est le héros de George à tous points de vue, et était désespéré de voir les matchs de Wembley à ses côtés.

Mme James a expliqué que le lien étroit entre les deux membres de la famille royale peut être apprécié dans la façon dont le duc se penche pour que son fils puisse voir son visage lorsqu’ils parlent.

Elle a déclaré: «C’est un lien en changeant son état, c’est-à-dire en se mettant au niveau de son fils, ce qui était souvent rare dans les générations précédentes de la famille royale.

“On s’attendait souvent à ce que les enfants royaux agissent comme de petits adultes lorsqu’ils étaient en public et les adultes royaux les traitaient de la même manière, se pliant rarement, voire jamais, pour créer une forme de communication plus directe.”

Elle a ajouté que les actions du duc envers George marquent une différence par rapport aux manières royales traditionnelles.

Mme James a déclaré: «Cela signifie que les petits membres de la famille royale ont souvent grandi entourés d’une mer de jambes plutôt que des expressions faciales puissantes et des fluctuations subtiles du ton vocal que George obtiendra de son père.

“La flexion pour parler et le rituel du toucher créent une proximité et les aident à s’accorder d’une manière que les anciens membres de la famille royale pouvaient rarement.”

