Le prince George ne suivra pas les traces du prince William avec la décision de l’école | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a été pensionné dès l’âge de huit ans à l’école Ludgrove dans le Berkshire. Mais l’auteur royal Duncan Larcombe a affirmé que William tenait à ce que ses enfants ne soient pas “emballés dans un pensionnat”.

M. Larcombe a ajouté que George, huit ans, serait probablement un pensionnaire de jour plutôt qu’à temps plein.

Le commentateur royal a dit OK ! magazine : « C’est ma compréhension [that] pendant un certain temps, peut-être même avant la naissance de George, William tenait beaucoup à ce que tout enfant qu’il aurait ne serait pas envoyé en pensionnat.

“Eton pour William et Harry n’était pas une période malheureuse, à part le fait que c’était quand leur mère est décédée, ce qui signifie que William ne blâme pas l’école ou l’expérience de l’internat.

“Mais il n’a jamais eu l’intention d’avoir ses enfants comme pensionnaires à temps plein et si George va dans une école qui le propose, il sera probablement un pensionnaire de jour.”

George fréquente actuellement Thomas’s Battersea à Londres avec sa sœur la princesse Charlotte, six ans.

Les spéculations ont été nombreuses quant à savoir si George suivra les traces de son père en allant au pensionnat.

Il a également été rapporté que Kate et William envisageaient de déménager dans le Berkshire.

Le mois dernier, une source a déclaré à Vanity Fair : « William et Kate envisagent très sérieusement de déménager à Windsor, et cela a été discuté avec la reine.

«Il y a des options au château de Windsor, qui est vaste, et être proche de la reine, qui a 95 ans, a du sens pour la famille.

“William et Kate ont parlé à leurs amis proches de quitter le palais de Kensington où ils se sentent très négligés.

“Cela restera leur base officielle à Londres, mais ils préfèrent être à la campagne et le trajet jusqu’à Londres serait très facile.”

Une source a également déclaré au Mail on Sunday en août: “Anmer Hall avait du sens pendant que William était pilote d’hélicoptère à East Anglia et c’était utile pour les Noëls à Sandringham, mais cela ne fonctionne plus vraiment.

“C’est un peu trop loin pour les week-ends, mais Windsor est un parfait compromis. Ils envisagent des options dans la région.”