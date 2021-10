Le prince George parle à William des déchets éparpillés sur son itinéraire de ramassage des déchets | Royale | Nouvelles

Le prince William met en garde contre le «vol» de l’avenir des enfants

L’enfant de huit ans, qui ramassait des déchets dans son école St Thomas’s Battersea, ne pouvait pas comprendre pourquoi les déchets qu’il avait travaillé si dur pour nettoyer ne disparaissaient pas. Le prince William a déclaré: « Alors George à l’école a récemment fait le ramassage des déchets, et je ne m’en suis pas rendu compte, mais en lui parlant l’autre jour, il montrait déjà qu’il devenait un peu confus et un peu agacé par le fait qu’ils sont allés ramasser les déchets un jour, puis le lendemain ils ont fait le même itinéraire, à la même heure et à peu près tous les mêmes déchets qu’ils ont ramassés.

« Et je pense que pour lui, il essayait de comprendre comment et d’où tout cela venait. Il ne pouvait pas comprendre, il est comme, eh bien, nous avons nettoyé ça. Pourquoi n’est-il pas parti? »

S’adressant à BBC Newscast avant la cérémonie inaugurale du prix Earthshot de ce dimanche, le prince William a exprimé sa frustration quant au fait que, malgré des générations de campagnes royales sur la question, la planète était toujours une crise environnementale.

William a averti que ce serait « un désastre absolu » si George, qui est actuellement en quatrième année à l’école préparatoire de Battersea, grandissait pour suivre les traces de sa campagne environnementale.

« Cela ne devrait pas être qu’il y ait maintenant une troisième génération qui doit l’augmenter encore plus », a-t-il déclaré.

« Et vous savez, pour moi, ce serait un désastre absolu si George était assis ici en train de parler à vous ou à votre successeur, Adam, vous savez dans 30 ans, peu importe, en disant toujours la même chose, car d’ici là nous allons être trop tard.

« Nous assistons à une augmentation de l’anxiété climatique. Vous savez, les gens, les jeunes maintenant grandissent là où leur avenir est fondamentalement menacé tout le temps.

« C’est très énervant et c’est très vous savez, ce qui crée de l’anxiété. »

Au cours de l’interview de 35 minutes, enregistrée au palais de Kensington, le prince William a également expliqué comment la parentalité avait changé sa propre approche de la planète.

« Je veux que les choses que j’ai appréciées – la vie en plein air, la nature, l’environnement – ​​je veux que ce soit là pour mes enfants, et pas seulement mes enfants mais les enfants de tous les autres », a-t-il déclaré.

« Si nous ne faisons pas attention, nous volons l’avenir de nos enfants à travers ce que nous faisons maintenant. Et je pense que ce n’est pas juste. »

Son père, le prince de Galles, et son grand-père, le duc d’Édimbourg, étaient tous deux de fervents militants écologistes.

Parlant de son père, le prince William a déclaré: « Il a eu un parcours vraiment très difficile à ce sujet, mais il s’est avéré qu’il était bien en avance et bien au-delà de son temps pour mettre en garde contre certains de ces dangers. »

Le prix Earthshot est une initiative de 50 millions de livres sterling qui vise à financer et à promouvoir des moyens innovants de réparer la planète.

Cinq prix d’un million de livres seront décernés chaque année pendant les dix prochaines années, dans le but de fournir au moins 50 solutions aux plus grands problèmes environnementaux du monde d’ici 2030.

Le prince William a déclaré qu’il espérait que le prix « stimulerait des solutions et des actions que beaucoup de gens n’ont pas encore nécessairement produites ».

« J’espère, vous savez, que le prix galvanisera beaucoup de personnes occupant des postes de responsabilité pour, vous savez, aller plus loin, plus gros et réellement commencer à livrer », a-t-il déclaré.

Il a également critiqué l’essor du tourisme spatial, suggérant que les entrepreneurs devraient plutôt se concentrer sur la sauvegarde de la Terre.

« Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde fixés sur la réparation de cette planète, sans essayer de trouver le prochain endroit où aller et vivre. »

« Je pense que c’est finalement ce qui l’a vendu pour moi – c’est vraiment crucial de se concentrer sur ce [planet] plutôt que d’abandonner et de partir dans l’espace pour essayer de penser à des solutions pour l’avenir. »

Le prix Earthshot s’inspire du Moonshot du président John F. Kennedy, qui était un effort coordonné pour envoyer un homme sur la lune et qui a catalysé le développement de nouvelles technologies dans les années 1960.