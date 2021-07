Le prince George “plein de malice” et “fait des farces” à la princesse Charlotte et au prince Louis | Royale | Nouvelles

L’expert royal a affirmé que le prince George était “plein de malice” et aimait les farces qu’il jouait à ses jeunes frères et sœurs. M. Larcombe a déclaré que le jeune prince George, qui aura bientôt huit ans, est plein de plaisir. Cependant, il a déclaré que ses parents, le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, souhaitent que leur fils reste terre-à-terre et ont promis de donner une éducation normale à leurs enfants.

Parler à OK ! L’auteur Duncan Larcombe a déclaré que le duc et la duchesse de Cambridge veulent s’assurer que leur garçon de sept ans ne grandit pas dans un “bocal à poisson rouge”.

M. Larcombe a déclaré: “Bien que le prince George puisse être le futur roi du château, il n’est pas encore roi du château.

“Ce n’est pas le petit seigneur Fauntleroy.

“C’est un coquin, presque huit ans et plein de malice et toujours en train de jouer des tours et des farces à sa jeune sœur et à son frère.

Le livre décrit également comment le prince William annoncerait progressivement à son fils, le prince George, qu’il serait le futur roi britannique.

Le duc de Cambridge suivrait cette stratégie car il souhaite offrir à son fils George “le cadeau précieux de la normalité”.

Le prince William est censé avoir eu la conversation avec le prince George “aux alentours du septième anniversaire du garçon” à l’été 2020.

L’auteur royal, M. Lacey, a écrit: “William n’a pas révélé au monde comment et quand il a annoncé la grande nouvelle à son fils.

“Peut-être qu’un jour George nous racontera l’histoire lui-même.

“Mais vers le septième anniversaire du garçon à l’été 2020, on pense que ses parents sont entrés plus en détail sur ce que la vie du futur” service et devoir “royal du petit prince impliquerait particulièrement.

“Le but de William en tant que père, a souligné le prince, était de donner à son fils” une éducation familiale normale “.

“Il veut permettre à la monarchie ‘de rester pertinente et de suivre les temps modernes’.”