Le prince George s’est tourné vers l’avenir en enfilant une «armure royale» – Kate a «un voyage planifié» | Royale | Des nouvelles

On pense que Kate et le prince William travaillent déjà pour présenter leur premier-né, le prince George, à son destin. Et Kate, a déclaré un auteur royal, a déjà son « voyage prévu ».

Duncan Larcombe, auteur de Prince Harry : The Inside Story, se souvient de la tenue portée par le garçonnet de huit ans lors des deux matchs de l’EURO2020 qu’il a regardés au stade de Wembley avec ses parents l’été dernier.

À l’époque, George a fait fondre les cœurs pour avoir porté un costume et une cravate assortis à ceux de son père.

Cependant, M. Larcombe a déclaré que la tenue était utilisée comme un moyen d’aider le prince George à comprendre ce que signifie être « de service » – et que Kate était fortement en faveur de son fils portant une tenue plus formelle.

Alors que les Cambridges encourageaient effectivement l’Angleterre lors des matchs auxquels ils ont assisté, ils étaient également des représentants de la Couronne et le prince William était également présent en tant que président de la Football Association.

M. Larcombe a dit OK ! magazine : « Cela m’a vraiment frappé après avoir vu George dans son premier costume d’adulte avec ses parents lors de la finale de l’Euro en juillet.

« Les gens demandaient pourquoi ils ne l’avaient pas laissé porter un maillot anglais » comme un enfant normal de huit ans « .

« William était apparemment enthousiaste à l’idée, mais c’est Kate, l’ancienne roturière, qui a dit non.

« Elle montrait à George qu’être ‘de service’ nécessite une approche différente… il doit apprendre à enfiler l’armure royale.

« Cela ne signifie pas pour autant cacher sa personnalité ou ses sentiments – alors George a été encouragé à sauter le pas et à célébrer le but de l’Angleterre, à rugir et à saluer et à embrasser sa mère et son père comme n’importe quel garçon normal.

« Et même de verser une larme quand tout s’est terminé par un chagrin.

« George commence à peine à comprendre son destin, mais Kate a planifié le voyage. »

Avant les matches de l’EURO, le prince George était déjà au stade avec ses parents et sa sœur la princesse Charlotte – bien que dans des circonstances moins formelles.

Les Cambridges ont été aperçus assis sur les tribunes de Carrow Road en octobre 2019, alors qu’ils regardaient Norwich City jouer contre Aston Villa.

George a été photographié dans une tenue décontractée en train d’encourager et d’être ravi à chaque fois que Villa, l’équipe de Premier League préférée de William, marquait contre l’équipe locale.

Prince George est actuellement troisième en ligne pour le trône.

L’enfant de huit ans est destiné à devenir prince de Galles lorsque son père accède au trône et roi après la fin du règne de Guillaume.

Le jeune royal n’a été informé de son statut spécial de futur roi que ces derniers mois, a écrit l’auteur royal Robert Lacey.

Dans son livre Battle of Brothers, M. Lacey a rapporté que les Cambridges auraient gentiment annoncé la nouvelle à leur premier-né de son destin aux alentours de son septième anniversaire.

L’historien royal a écrit : « William n’a pas révélé au monde comment et quand il a annoncé la grande nouvelle à son fils.

« Peut-être qu’un jour George nous racontera l’histoire lui-même.

« Mais vers le septième anniversaire du garçon à l’été 2020, on pense que ses parents sont entrés plus en détail sur ce que la vie du futur » service et devoir « royal du petit prince impliquerait particulièrement. »

Il a été largement rapporté que Kate et le prince William donnaient une enfance aussi normale que possible à leurs enfants.

Les parents passionnés sont très présents dans la vie de George, Charlotte et Louis, partagent les trajets scolaires et, chaque fois que cela est possible, ils adaptent leur emploi du temps royal à celui de leurs enfants.

En octobre 2019, la rédactrice royale Rebecca English a écrit sur Twitter que le départ des Cambridges du Royaume-Uni vers le Pakistan pour leur tournée avait été conçu pour qu’ils puissent déposer leurs enfants à Thomas’s Battersea avant de partir.