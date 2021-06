Le prince George vole tous les yeux dans un match de Coupe d’Europe

Les caméras ont capté George pendant le match et le petit garçon portait un costume bleu marine, une chemise de la même couleur mais plus claire et une cravate à rayures. De son côté, le prince William portait également un costume sombre et un cravate très semblable au petit.

Pendant que l’hymne jouait, le futur prince a été capté par des caméras très attentives à ce qui se passait sur le court, sans aucun doute, il ne s’en rend toujours pas compte ils chantaient tous en l’honneur de leur arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Le petit garçon a apprécié le jeu et tout semble indiquer que comme son père, il sera un grand fan de ce sport.

Le duc et la duchesse de Cambridge avec son fils Prince George lors de la ronde de 16 de l’UEFA Euro 2020 au stade de Wembley, à Londres. Date de la photo : mardi 29 juin 2021. (Photo de Mike Egerton / PA Images via .) (.)