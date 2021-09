Le prince Harry a agi “comme une rock star” lors d’un concert à New York, selon un expert en langage corporel | Royale | Nouvelles

Harry, 37 ans, et son épouse Meghan Markle, 40 ans, ont fait une apparition sur scène au festival Global Citizen Live samedi lors de leur tournée de trois jours à New York. L’expert en langage corporel Judi James a déclaré au MailOnline: “Le prince Harry essayait de faire vibrer la foule avec des gestes d’échauffement masculins, comme se mettre l’oreille en coupe pour prétendre qu’il ne pouvait pas entendre leurs accords et crier” New York Citaaaaay … ” comme un peu une rock star.”

Le couple a été chaleureusement accueilli lors de son apparition au concert à Central Park à New York.

Les participants, que le duc a suggéré de dépasser les 60 000, ont applaudi Harry et Meghan alors qu’ils appelaient les gens à faire le nécessaire pour “mettre fin à cette pandémie”.

Alors que Mme James a affirmé que l’homme de 37 ans s’était comporté comme une “rock star”, elle a également suggéré que la duchesse jouait le rôle principal.

“En termes de performance, c’est Harry qui semblait reconnaître sa femme comme la vedette principale, la regardant avec des yeux légèrement plissés pour montrer sa fierté, mais effectuant également des rituels d’anxiété comme des vêtements et des violons avec les doigts alors qu’il la regardait parler plus puissant”, a-t-elle déclaré. .

L’expert en langage corporel a poursuivi en déclarant: “Après leurs apparitions plus corporatives jusqu’à présent à New York, ce langage corporel sur scène a vu Meghan et Harry revenir à leurs PDA et signaux d’affection plus familiers.

“Bien que ces rituels romantiques aient été davantage motivés par la foule exigeante que par le couple lui-même.

“Mais une fois qu’Harry a utilisé la ligne” Ma femme et moi “et jeté le premier regard amoureux dans la direction de Meghan, il était clair d’après les acclamations et les cris d’approbation de la foule qu’ils voulaient plus de l’histoire romantique du couple.”

Le festival Global Citizen 24h Live a été complété par des musiciens invités dont Coldplay et la chanteuse américaine Billie Eilish.

Le duc et la duchesse de Sussex, dont ils sont séparés, sont depuis rentrés dans leur maison de 15 millions de dollars en Californie et ont retrouvé leurs enfants, Archie et Lilibet.