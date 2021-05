Le prince Harry a appelé lors de sa dernière apparition lors d’une “ petite fouille ”: “ Rien à voir avec ça! | Royal | Nouvelles

Le prince Harry faisait un “double message” comme il l’a présenté pour Global Citizen, a affirmé un commentateur royal. Le duc de Sussex a fait une apparition publique à l’événement Vax Live de l’organisation pour encourager la distribution à grande échelle des vaccins contre le coronavirus. Les animateurs du podcast Royally Us de Us Weekly, Christina Garibaldi et Molly Mulshine, ont discuté de ce qu’il a dit.

Mme Mulshine a déclaré aux auditeurs: “Il a été ovationné, la foule rugissait pour lui.

«C’était un visuel vraiment cool de le voir debout devant le panneau Global Citizen.

«Je pensais que c’était une photo symbolique tellement cool.

“J’ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant dans ses commentaires.”

Elle a poursuivi: «Il a parlé des médias qui inventaient des histoires.

«Il a dit que si seulement nous pouvions déployer les vaccins aussi rapidement que les médias pourraient répandre de la désinformation.

«J’étais comme, d’accord, d’accord, petite fouille.

“Cela n’a rien à voir avec les vaccins mais je suppose que ce n’est qu’une métaphore.”

Elle a ajouté: “Ils sont des ambassadeurs de cette cause, donc il semble qu’ils vont faire passer le mot beaucoup plus.”

Il a été annoncé que le duc et la duchesse de Sussex présidaient la campagne de l’événement,

Dans un communiqué, le couple a déclaré: «Au cours de l’année écoulée, notre monde a connu la douleur, la perte et la lutte – ensemble. Maintenant, nous devons récupérer et guérir – ensemble.

«Nous ne pouvons laisser personne derrière. Nous en profiterons tous, nous serons tous plus en sécurité, lorsque tout le monde, partout, aura un accès égal au vaccin.

«Nous devons poursuivre une distribution équitable des vaccins, et en cela, restaurer la foi en notre humanité commune. Cette mission ne saurait être plus critique ou plus importante.»