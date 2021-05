Le prince Harry a apporté «un autre boulet de démolition» à la reine et au prince Charles – expert | Royal | Nouvelles

Prince Harry: Katie Nicholl discute des commentaires de Royal

La commentatrice royale Penny Junor a accusé le duc de Sussex d’avoir porté un autre coup aux membres les plus hauts placés de la famille royale seulement deux mois après son entretien avec Oprah Winfrey. Dans un commentaire, elle a déclaré qu’elle avait d’abord cru que le prince Harry pouvait ressentir “des remords” après son interview révélatrice aux côtés de Meghan Markle.

Cependant, a-t-elle poursuivi, les remarques du prince Harry lors du dernier épisode d’Armchair Expert, un podcast dirigé par l’acteur hollywoodien Dax Shepard, montre qu’elle avait «clairement tort».

Elle a écrit dans le Times: «J’avais clairement tort, car ici, il prend une autre boule de démolition à sa famille, blâmant ses malheurs – la« douleur et la souffrance »- sur des générations de mauvais parents.

“Cette fois, ce n’est pas seulement son père qui vient pour un coup de pied, c’est aussi la reine; le prince Charles était un mauvais parent parce qu’il avait lui-même été mal parent.

“C’est le genre d’exploration habituellement réservé au canapé du thérapeute, pas à la consommation publique. Ou à l’auto-promotion.”

Mme Junor, qui a écrit des livres sur plusieurs membres de la famille royale, dont le duc de Sussex, a évoqué les remarques du prince Harry sur la parentalité faites lors du podcast publié plus tôt cette semaine.

Au cours de sa longue conversation avec les hôtes Dax Shepard et Monica Padman, Harry a déclaré qu’il ne voulait pas transmettre la douleur de sa propre expérience à son fils Archie et à sa future fille.

Il a déclaré: «Je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit, mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que peut-être mon père ou mon père. les parents avaient souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas le transmettre, au fond.

«C’est beaucoup de douleur et de souffrance génétiques qui se transmettent de toute façon, donc nous, les parents, devrions faire de notre mieux pour essayer de dire: ‘Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que ce n’est pas le cas’ ça ne t’arrive pas. ‘”

Il a ajouté: «C’est difficile à faire mais pour moi, cela revient à la prise de conscience.

“Je ne l’ai jamais vu, je n’en ai jamais su, et puis tout à coup j’ai commencé à le reconstituer et à aller ‘d’accord, c’est là qu’il est allé à l’école, c’est ce qui s’est passé, je le sais à propos de sa vie, je sais aussi qui est lié à ses parents, ce qui signifie qu’il m’a traité de la manière dont il a été traité, alors comment puis-je changer cela pour mes propres enfants? “

Parlant de sa décision de déménager en Amérique du Nord en 2020, le prince Harry a déclaré que cela ne faisait pas partie de son plan mais que “parfois vous devez prendre des décisions et donner la priorité à votre famille et à votre santé mentale”.

Le prince Harry et Meghan ont déménagé aux États-Unis à la fin du mois de mars de l’année dernière, peu de temps avant de se retirer officiellement de la famille royale.

Le couple a depuis emménagé dans leur nouvelle maison à Montecito, Santa Barbara, avec leur fils Archie.

Ils attendent maintenant une fille, attendue cet été.

Le prince Harry a déjà parlé du prince Charles lors de l’entretien de deux heures avec Oprah.

Parlant de son père, il a déclaré au journaliste américain que le prince Charles avait cessé de prendre ses appels après avoir discuté à deux reprises de son intention de se retirer en tant que membres de la famille royale.

Il a dit: «Quand nous étions au Canada, j’ai eu trois conversations avec ma grand-mère et deux conversations avec mon père et – avant qu’il ne cesse de prendre mes appels – et il a dit: ‘Pouvez-vous mettre tout cela par écrit quel est votre plan?’ “

Le duc de Sussex a également déclaré qu’il se sentait «déçu» par son père.

Il a dit à Oprah: “Il y a beaucoup à travailler là-bas, vous savez?

«Je me sens vraiment déçu, car il a vécu quelque chose de similaire.

“Il sait ce que ressent la douleur, et c’est … et Archie est son petit-fils.” Et … mais, en même temps, vous savez, moi, bien sûr, je vais toujours … je l’aimerai toujours, mais il y a eu beaucoup de mal.

«Et je continuerai d’en faire une de mes priorités pour essayer de guérir cette relation.

“Et, mais ils ne savent que ce qu’ils savent, et c’est le problème.”