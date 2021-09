Le prince Harry “a attiré Meghan Markle vers lui” après avoir semblé “timide” lors d’un discours clé | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry et Meghan ont pris d’assaut New York la semaine dernière alors qu’ils effectuaient leur toute première visite publique conjointe dans la Big Apple. Leur tournée a abouti à une apparition de six minutes sur la scène de Global Citizen Live, un événement de 24 heures appelant à l’équité du vaccin Covid.

Le duc et la duchesse de Sussex ont prononcé à tour de rôle un discours dans lequel ils ont clairement déclaré que tout le monde dans le monde avait “un droit fondamental à recevoir ce vaccin”.

La foule à New York semblait très accueillante avec Meghan et Harry et, selon un observateur, est devenue particulièrement folle lorsque le duc a fait référence à “ma femme” dans sa partie du discours.

La source a ajouté que le père de deux enfants semblait avoir une réaction “timide” à la réponse du public.

Ils ont déclaré au magazine People : “Quand il a fait référence à” ma femme “dans son discours, la foule est devenue folle de cris.

“Il avait l’air timide et puis il l’a attirée contre lui. La foule a adoré ça.”

Global Citizen Live s’est déroulé simultanément sur différentes scènes à travers le monde, notamment à Londres, Paris et Rio.

Au cours de leur discours, le couple a partagé un résumé des discussions qu’ils ont eues avec des experts dans le domaine des vaccins et de la réponse mondiale au COVID-19 lors de leur voyage à New York.

Harry a déclaré: “Ils ont dit que de nombreux pays sont prêts à produire des vaccins chez eux, mais ils n’y sont pas autorisés, car les sociétés pharmaceutiques ultra-riches ne partagent pas les recettes pour les fabriquer.

« Ces pays ont les moyens, la capacité et les travailleurs de se lancer dans la fabrication.

“Tout ce qu’ils attendent, c’est que la propriété intellectuelle du vaccin soit abandonnée et que la technologie du vaccin soit transférée.”

La duchesse a sonné en disant: “Et enfin, dans nos conversations, ces experts ont partagé que la façon dont le vaccin est distribué et à qui il est distribué devrait être laissé à des organisations internationales indépendantes qui savent exactement où les doses sont les plus nécessaires.

“Pensez aux millions de vaccins qui ont été jetés cette année.

“C’est comme jeter des gilets de sauvetage, quand ceux qui vous entourent se noient.”

Après avoir passé à nouveau le micro, Harry a déclaré: “Ma femme et moi pensons que l’endroit où vous êtes né ne devrait pas dicter votre capacité à survivre”.

Après que le duc ait brièvement embrassé sa femme, le couple est resté main dans la main pour le reste du discours.

La source a décrit le couple comme “axé sur le laser” dans ses efforts pour sensibiliser à l’importance de partager les jabs Covid pour mettre fin à la pandémie.

Ils ont dit : « Ils sont complètement investis dans l’équité des vaccins.

“Ils étaient focalisés sur le laser, c’était ce qu’ils voulaient livrer.

“Ils ont mené la charge sur l’équité des vaccins.”

Cet événement étoilé n’a pas marqué la première collaboration des Sussex avec Global Citizen, une organisation appelant à la fin de la pauvreté dans le monde et à la protection de la planète.

En mai, le duc a occupé le devant de la scène lors de Vax Live: The Concert to Reunite the World qui a eu lieu à Los Angeles en mai.

À l’époque, il avait déclaré: “Cette pandémie ne prendra fin que si nous agissons collectivement avec un engagement sans précédent envers notre humanité commune.

« Le vaccin doit être distribué à tout le monde, partout.

“Nous ne pouvons pas nous reposer ou vraiment nous remettre tant qu’il n’y aura pas de distribution équitable dans tous les coins du monde.”

Meghan et Harry ont été nommés coprésidents de l’événement et ont donc appelé les grandes sociétés pharmaceutiques dans une lettre ouverte à partager les doses de vaccin avec les pays en développement.

Ils ont également lancé une campagne à l’occasion du deuxième anniversaire d’Archie le 6 mai, qui a permis de récolter 3,5 millions de dollars pour Gavi, la Vaccine Alliance, un partenariat public-privé pour la santé mondiale visant à accroître l’accès à la vaccination dans les pays pauvres.