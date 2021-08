Le prince Harry a averti “de ne rien dire de critique” à propos de Biden en cas de crise: “Soyez prudent!” | Royale | Nouvelles

in

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré que le duc de Sussex pourrait lancer une initiative caritative liée à l’Afghanistan pour son 37e anniversaire le mois prochain. Mais M. Fitzwilliams a mis en garde Harry de ne pas critiquer M. Biden, qui a été critiqué pour la sortie des États-Unis du pays touché par le conflit.

L’expert royal a souligné que les Sussex, qui vivent en Californie après avoir quitté leurs fonctions royales, “voient leur avenir” en Amérique.

Il a également souligné les spéculations selon lesquelles Meghan pourrait un jour entrer en politique américaine.

M. Fitzwilliams a déclaré à OK ! : « Les Sussex aiment annoncer des initiatives caritatives le jour de leur anniversaire.

«Nous l’avons vu l’année dernière lorsque Harry a annoncé un financement pour CAMFED, un organisme de bienfaisance aidant à soutenir les filles africaines dans l’éducation, il est donc possible qu’il fasse quelque chose de similaire cette année.

“Bien sûr, vous ne pouvez jamais prédire ce que Harry va dire et faire, mais Harry a déjà publié une déclaration soutenant les vétérans militaires à la suite du retrait de l’Afghanistan.

« C’est une grande crise et il serait raisonnable de supposer que toute initiative d’anniversaire pourrait être liée à l’Afghanistan et à la crise des réfugiés.

«Mais il devrait faire attention à ne rien dire de critique à l’égard du président Biden.

“Harry et Meghan semblent voir leur avenir aux États-Unis et Harry devra surveiller ce qu’il dit sur les questions intérieures américaines, d’autant plus qu’il a été supposé que Meghan envisageait un avenir en politique.”

Plus tôt cette semaine, Harry et Meghan ont publié une déclaration commune sur l’état du monde.

Le long message, publié mardi sur leur site Web Archewell, portait sur la situation en Afghanistan, le tremblement de terre en Haïti et la pandémie de Covid.

Le couple a déclaré: “Le monde est exceptionnellement fragile en ce moment.

« Alors que nous ressentons tous les nombreuses couches de douleur dues à la situation en Afghanistan, nous restons sans voix.

« Alors que nous regardons tous la catastrophe humanitaire croissante en Haïti et la menace qu’elle s’aggrave après le tremblement de terre du week-end dernier, nous avons le cœur brisé.

« Et alors que nous assistons tous à la crise sanitaire mondiale continue, exacerbée par de nouvelles variantes et une désinformation constante, nous avons peur. »

Les Sussex ont appelé les dirigeants mondiaux à accélérer les pourparlers humanitaires et ont demandé aux gens de soutenir les organisations caritatives qui tentent d’aider les personnes dans le besoin.