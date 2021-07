Le prince Harry a averti d’éviter «un message de réveil» pour le discours de Diana | Royale | Nouvelles

TL;DR Xiaomi augmente jusqu’à 6 % les prix de ses téléphones et téléviseurs intelligents en Inde. L’entreprise attribue aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement le fait que ses produits deviennent plus chers. Xiaomi augmente les prix de ses téléphones et téléviseurs intelligents en Inde. Selon le service de presse PTI (via Livemint), Xiaomi a annoncé […] More