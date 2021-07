Le prince Harry a averti que le nouveau livre explosif pourrait être «la pire erreur de sa vie» | Royale | Nouvelles

in

L’auteur royal Ingrid Seward a déclaré que le duc de Sussex partager des détails personnels sur sa vie “ne peut pas être une bonne idée”. Mme Seward a ajouté que les mémoires de Harry “pourraient bien revenir le hanter” et risqueraient de bouleverser la reine.

Le rédacteur en chef de Majesty Magazine a également affirmé que la défunte mère de Harry, la princesse Diana, regrettait d’avoir écrit son livre Diana: Her True Story avec Andrew Morton en 1992.

Écrivant dans The Sun, Mme Seward a déclaré: “Révéler les détails personnels d’une vie royale publique comme celle de Harry ne peut pas être une bonne idée.

“Cela pourrait bien revenir le hanter, surtout si cela bouleverse sa grand-mère et qu’ensuite il change d’avis sur ce qu’il a dit.

“Diana a regretté d’avoir fait son livre alors elle a dit.

“Elle a certainement regretté de gagner des millions pour tout le monde grâce à ses propres tristes révélations.

“Cela pourrait être la pire erreur de la vie d’Harry.”

Harry a révélé lundi qu’il écrivait ses mémoires, qui devraient être publiés par Penguin Random House en 2022.

Les membres de la famille royale n’auraient été informés du livre que peu de temps avant l’annonce.

Il a déclaré: “J’écris ceci non pas comme le prince que je suis né mais comme l’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Markus Dohle, PDG de Penguin Random House, a déclaré : « Nous tous, à Penguin Random House, sommes ravis de publier les mémoires littéraires du prince Harry et de le voir rejoindre les leaders, les icônes et les acteurs du changement de renommée mondiale que nous avons eu le privilège de publier au cours de les années.

“Le prince Harry a mis à profit son expérience de vie extraordinaire en tant que prince, soldat et défenseur averti des problèmes sociaux, s’affirmant comme un leader mondial reconnu pour son courage et son ouverture d’esprit.

“C’est pour cette raison que nous sommes ravis de publier son histoire honnête et émouvante.”

Le duc et la duchesse de Sussex se sont installés en Californie après avoir pris leur retraite en tant que membres de la famille royale en mars 2020.