Le prince Harry a averti que «les actions ont des conséquences» alors que Duke «met sa famille en pièces» | Royal | Nouvelles

Répondant à la suggestion selon laquelle le duc de Sussex pourrait rater le dévoilement de la statue de Lady Diana en raison de l’accueil “froid” qu’il a subi de la part de sa famille, la commentatrice royale Angela Levin a fait remarquer que ses “actions ont des conséquences”. Aujourd’hui, Mme Levin a tweeté: “Les actions ont des conséquences. Si vous essayez de mettre votre famille en pièces, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’elle se comporte comme si de rien n’était.”

Un animateur de radio a suggéré que le prince Harry avait fait face à un “accueil très, très froid” de la famille royale lorsqu’il assistait aux funérailles du duc d’Édimbourg.

Cette mauvaise réception pourrait amener le duc de Sussex à refuser de se rendre au Royaume-Uni en juillet pour le dévoilement d’une nouvelle statue en l’honneur de sa mère.

Le prince Harry devait se rendre au Royaume-Uni en juillet pour une cérémonie de dévoilement d’une statue de Diana, princesse de Galles, commandée par le duc de Cambridge et le duc de Sussex.

La statue devrait être installée le jour du 60e anniversaire de la princesse Diana.

Le palais de Kensington a déclaré que la statue était dévoilée pour “réfléchir à la vie de la princesse Diana et à son héritage”.

En réponse aux commentaires de M. Myers, l’animateur de radio Kevin O’Sullivan a déclaré: «Harry avait l’air très mal en point pendant son séjour.

«Je me demande s’il a reçu un accueil très, très froid?

«J’ai lu que certains quartiers de la famille royale l’ont littéralement bloqué et ne lui ont même pas parlé.

«Je pense qu’il a peut-être été un peu choqué par l’accueil cool qu’il a reçu de sa famille, ce qui soulève la question, reviendra-t-il pour le dévoilement du mémorial de Diana avec son frère en juillet?

“Ou va-t-il se retirer de ça?”

Faisant référence au dévoilement de la nouvelle statue, le prince Harry et le prince William ont fait une déclaration commune qui disait: «notre mère a touché tant de vies».

On supposait que le prince Harry et le prince William dévoileraient la statue le 1er juillet.

La cérémonie a été reportée de celle initialement prévue pour juillet 2020 au Sunken Garden du palais de Kensington.