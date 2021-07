Le prince Harry a averti que “sa plus grande peur se réalisera” s’il utilise ses mémoires pour régler ses comptes | Royale | Nouvelles

Les mémoires du prince Harry « coûteront cher », selon un expert

Si le prince Harry décidait d’utiliser ses mémoires annoncées pour « régler ses comptes » avec la famille royale, il perdrait probablement plus de partisans, selon l’expert royal Roya Nikkhah. La journaliste s’est souvenue de sa dernière interview avec le duc de Sussex, au cours de laquelle elle a déclaré qu’il semblait être au courant de “sa date de péremption”.

Le rédacteur en chef royal du Sunday Times a écrit dans la publication: “La dernière fois que je me suis assis avec le prince Harry pour une interview honnête, franche, drôle et franche, il m’a dit qu’il utiliserait sa” position privilégiée “pour” de bonnes choses “pour” aussi longtemps que que je peux, ou jusqu’à ce que je devienne ennuyeux, ou jusqu’à ce que [Prince] George finit par devenir plus intéressant ».

“Harry, alors âgé de 31 ans et l’un des membres de la famille royale les plus populaires, semblait au courant de sa date de péremption.”

Elle l’a rapporté en disant: “Il n’y a rien de pire que de traverser une période de votre vie où vous faites une énorme différence et puis soudainement … vous tombez.

“Vous voulez faire une différence mais personne ne vous écoute.”

Le prince Harry écrit un mémoire (Image: GETTY)

Les mémoires du prince Harry couvriront sa vie, de l’enfance à la paternité (Image: GETTY)

Le prince Harry, selon l’un de ses amis rapporté par Mme Nikkhah, a été pressé au cours de la dernière décennie d’avoir un impact dans le monde avant de tomber dans l’ordre hiérarchique – ce qui présente le risque d’être éclipsé par les jeunes membres de la famille royale prenant le centre de la scène.

Cependant, Mme Nikkhah pense que les mémoires du prince Harry pourraient également avoir le même résultat en diminuant l’ordre hiérarchique de la famille royale.

Elle a écrit : “Harry a fait des choses brillantes en son temps.

« Déplacer le cadran de la santé mentale, servir son pays en guerre et lancer les Jeux Invictus ne sont que quelques-unes de ses réalisations.

LIRE LA SUITE: Harry a laissé les courtisans « en colère » et « déçus » par les mémoires

Le prince Harry et Meghan avec la reine en 2019 (Image: GETTY)

“Personne ne devrait lui en vouloir de vouloir taper du tambour là-bas, et s’il veut montrer son âme sur la façon dont il a fait face à l’adversité et à la tragédie indéniables de sa vie, c’est bien.

“Mais si son livre devient le plat principal d’un festin de règlement de comptes, il perdra beaucoup plus de cœurs et sa plus grande peur se réalisera – personne n’écoute.”

Le prince Harry a annoncé lundi qu’il travaillait sur un mémoire décrit dans un communiqué comme “le compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner”.

Ce livre couvrira sa vie de son enfance à sa décennie dans l’armée, de son travail de royal à devenir père.

A NE PAS MANQUER

Le prince Harry et Meghan lors de leur dernier engagement conjoint en tant que membres de la famille royale (Image: GETTY)

Prince Harry: la reine “se sentira un peu déçue”, déclare un expert

En parlant de cela, Harry a déclaré: “J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu.

“J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

“Je suis profondément reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique.”

Ce mémoire, qui sera publié l’année du jubilé de platine de la reine, sera publié par Penguin Random House, le même éditeur du livre pour enfants de Meghan The Bench.

Le prince Harry et Meghan se sont mariés en 2018 (Image: EXPRESS)

Bien que l’on ne sache pas si le duc de Sussex parlera de ses difficultés en tant que membre de la famille royale et de sa décision de se retirer dans son prochain livre, il l’a fait à quelques autres occasions plus tôt cette année.

En février, le duc a expliqué pour la première fois lors d’une interview pourquoi il avait déménagé aux États-Unis et avait démissionné en tant que royal actif.

S’adressant à son ami et animateur de télévision James Corden, Harry a déclaré qu’il n’avait jamais quitté ses fonctions mais qu’il avait plutôt ” pris du recul “.

Il a ajouté qu’il devait “faire sortir sa famille de là” en raison de l’impact intense de la pression médiatique et de l’examen du public sur sa santé mentale.

Le prince Harry et Meghan annonçant leurs fiançailles en novembre 2017 (Image : GETTY)

Quelques semaines plus tard, Harry a été rejoint par Meghan dans une interview avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle le couple a lancé des allégations dommageables de négligence et de racisme contre le cabinet.

Harry a également discuté de sa relation avec le prince Charles et le prince William.

Après deux mois, lors du podcast Armchair Expert, le duc a de nouveau parlé de sa vie dans les murs du palais et de la façon dont il avait du mal à accepter son poste royal au début de la vingtaine.

Et dans la série télévisée sur la santé mentale qu’il a co-créée avec Mme Winfrey, The Me You Can’T See, le duc a expliqué plus en détail l’impact à long terme de la mort de la princesse Diana sur lui tout en affirmant que la famille royale l’avait fait. pas l’encourager à parler de ses problèmes de santé mentale.