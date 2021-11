Le prince Harry, 37 ans, s’est aventuré dans une tournée en Australasie avec son épouse Meghan Markle, 40 ans, et un dossier de presse peu de temps après que le couple se soit marié en 2018. Mais le voyage « Down Under » a semblé montrer à quel point le duc de Sussex n’aimait pas la presse.

La tournée, qui verrait le duc et la duchesse de Sussex atterrir en Australie, aux Fidji, aux Tonga et en Nouvelle-Zélande, a eu lieu à l’époque des Jeux Invictus 2018 à Sydney.

Au cours du premier épisode du documentaire en deux parties de la BBC « Les princes et la presse », la correspondante royale du Times, Valentine Low, a rappelé comment le prince Harry avait passé la cérémonie d’ouverture d’une visite sur une île océanique « brillante » au dossier de presse.

M. Low a déclaré: «Harry avait été assez grincheux lors de cette tournée.

«Je me souviens qu’il y a eu une longue et incroyablement ennuyeuse cérémonie de bienvenue à Fidji.

« Et c’était incroyablement intéressant de les regarder tous les deux parce que Meghan était assise absolument parfaite sur un petit trône.

« Harry était juste furieux, il était très fâché, il est fâché avec les médias et il a passé toute la cérémonie d’accueil à détourner son regard d’un côté juste pour regarder le dossier de presse avec des poignards. »

La tournée des Sussex en Australasie était la deuxième du couple depuis leur mariage à Windsor en mai 2018, après avoir déjà visité Dublin quelques mois auparavant.

Cependant, M. Low a suggéré que le duc de Sussex était tout aussi combatif avec la presse lors de leur vol des Tonga à Sydney.

M. Low a déclaré: «Harry a été persuadé par son personnel de venir à l’arrière de l’avion et de nous dire certaines choses.

« Il est revenu et a dit quelque chose du genre ‘Merci beaucoup d’être venus les gars, pas que vous ayez été invités’.

«Ça s’est incroyablement mal passé.»

Mais le correspondant royal de la BBC, Jonny Dymond, a expliqué pourquoi le duc a réagi comme il l’a fait.

M. Dymond a déclaré: « Il ne l’a pas fait parce qu’il pensait » Je vais y retourner et les insulter « , il l’a fait parce qu’il est revenu, il nous a vus et a juste [gestures the Duke uncontrollably vomited it out], comme ça, parce que c’est absolument intégré en lui.

Le correspondant royal de la BBC a ajouté qu’Harry « ne peut pas supporter la presse » et a affirmé que la « réaction viscérale » du duc pouvait être vue par la façon dont il évitait les caméras et renfrognait les journalistes.

Le co-auteur de « Finding Freedom » Omid Scobie a suggéré à Harry de l’avoir fait parce qu' »il avait vu une autre facette de la presse » depuis sa rencontre avec Meghan.

Malgré cela, l’intervieweur de la BBC, Amol Rajan, a déclaré: « Les histoires négatives sur Meghan n’ont toujours pas été publiées dans les journaux britanniques. »

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commentaires.

Ils ont fait la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits et il est décevant que quiconque, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »

Le deuxième épisode de ‘The Princes and the Press’ sera diffusé lundi prochain à 21h sur BBC Two.