Le prince Harry a crié à William lorsqu’il a remis en question la relation avec Meghan, selon le livre | Royale | Des nouvelles

Le nouveau livre intitulé « Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry et Meghan » a suggéré que les deux frères se sont disputés à propos de la romance du duc de Sussex avec Meghan Markle. L’écrivain Christopher Andersen affirme qu’une source du palais a partagé avec lui des informations sur une dispute entre les fils de la princesse Diana. Selon le site d’actualités sur les célébrités Page Six : « Le prince Harry était tellement furieux lorsque son frère aîné, le prince William, a remis en question sa relation amoureuse rapide avec Meghan Markle qu’il a lâché : ‘Qui diable pensez-vous être ?’

« L’explosion présumée de septembre 2017 s’est produite lorsque Harry a indiqué qu’il était sur le point de faire sa demande en mariage à sa petite amie américaine », a poursuivi l’histoire, « incitant William à demander: » Pourquoi précipiter les choses? « »

Selon l’écrivain royal M. Andersen, des sources proches du prince Harry s’inquiétaient de la rapidité avec laquelle sa romance s’était développée avec Mme Markle peu de temps après son rendez-vous à l’aveugle avec elle en juillet 2016.

Page Six a ajouté: «L’un des sceptiques était son oncle, Earl Spencer, le frère de feu la princesse Diana.

« Le prince William l’a recruté pour souligner son opinion selon laquelle les tourtereaux devraient ralentir. »

Cependant, M. Andersen a déclaré que l’action du prince William consistant à entraîner son oncle dans la querelle avait « aggravé les choses ».

L’auteur royal a affirmé que le prince Harry était « furieux que son frère cherche activement à faire intervenir d’autres personnes dans ses affaires personnelles ».

La nouvelle survient au milieu des révélations selon lesquelles le prince William avait son propre plan pour déménager aux États-Unis avant que le prince Harry et Meghan Markle ne quittent le Royaume-Uni pour une nouvelle vie en Californie.

À l’approche de Noël, selon des sources déterrées, le prince Harry et Meghan Markle n’ont encore donné aucune indication sur l’endroit où ils passeront la période des fêtes.

Les célébrations festives de l’année dernière étaient limitées compte tenu des restrictions sur les coronavirus à l’époque.

Les Sussex ne sont pas encore rentrés au Royaume-Uni en couple depuis qu’ils ont abandonné leurs titres royaux et ont déménagé à LA l’année dernière.

Le prince Harry s’est rendu seul au Royaume-Uni pour les funérailles de son grand-père, le prince Philip.

Il est également rentré chez lui pour dévoiler la statue de sa mère, la princesse Diana, dans l’enceinte du palais de Kensington.

